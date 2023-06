Cinema John Wick 5 si farà! L’Uomo Nero è pronto a tornare | Ecco tutto quello che sappiamo Di Diandra Migliorucci - 6

Il quinto capitolo della saga cinematografica action più in voga del momento è stato confermato ed è già in lavorazione.

Sebbene lo scorso 23 marzo abbiamo assistito alla morte del leggendario assassino John Wick, che concludeva il quarto capitolo della saga cinematografica, pare proprio che l’Uomo Nero sia immortale. Il regista Chad Stahelski aveva già preannunciato che la serie sarebbe continuata con diversi capitoli e spin off. Adesso anche la casa di produzione Lionsgate ha confermato le parole del regista.

John Wick 4 ha ottenuto un enorme successo e le sue quasi tre ore di azione, violenza, colpi di scena e inquadrature da capogiro hanno conquistato milioni di spettatori. Questo successo non poteva essere ignorato e, quindi, il regista e la casa di produzione hanno deciso di attingere ancora alla fonte della fortuna.

Il presidente del Motion Picture Group, Joe Drake, ha confermato che il quinto capitolo della saga di John Wick è in sviluppo. Inoltre, Drake ha anche dichiarato di voler espandere l’universo di John Wick in diversi sottoinsiemi, quali spin off, serie televisive e videogiochi. Joe ha affermato:

“Ballerina è il primo spin off che uscirà l’anno prossimo e la serie tv Il Continental sarà presto disponibile”. Ballerina sarà temporalmente collocato tra il terzo e il quarto capitolo della saga, come ha confermato il regista Chad Stahelski. Infatti, lo spin off sarà ambientato nei sei mesi rimasti vuoti tra John Wick 3 e 4.

Ballerina: il primo spin off della saga John Wick

In questo primo sottoinsieme delle pellicole di John Wick, rivedremo Keanu Reeves di nuovo nei panni dell’assassino immortale e non sarà soltanto un cameo, ma un vero e proprio ruolo importante nella trama del film. Ballerina uscirà nelle sale cinematografiche il 7 giugno 2024 e la protagonista sarà Ana de Armas nei panni di Rooney.

Oltre al Baba Yaga, potremmo rivedere anche Ian McShane e Lance Reddick nei loro rispettivi ruoli, per dare un senso di continuità tra lo spin off e i film della saga. Sebbene Reddick sia deceduto lo scorso 17 marzo, probabilmente la tecnologia assisterà la produzione nell’inserirlo ugualmente nel film.

Il Continental: la prima serie televisiva della saga John Wick

Il progetto più vicino a noi temporalmente riguardante il mondo dell’Uomo Nero più temuto da tutti è la serie tv Il Continental. Questa vedrà come protagonista il giovane Winston, interpretato da Ian McShane nei film di Stahelski, e ci verrà mostrato come è riuscito a diventare il direttore dell’hotel Continental di New York.

La serie uscirà sulla piattaforma streaming Peacock entro quest’anno, più specificatamente il prossimo settembre. Per quanto riguarda il quinto capitolo di John Wick non si sa ancora praticamente nulla, se non il fatto che, da poco tempo, hanno iniziato a lavorarci su. Aspettiamo un po’ per sapere di più sul rientro del nostro Uomo Nero preferito.