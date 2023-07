News Piero Pelù: i dottori si sono pronunciati, non c’è niente da fare | La notizia che non volevamo sentire Di Marina Drai - 14

Brutte notizie per i fan di Piero Pelù: il cantante ha comunicato una terribile notizia sui social. Per lui non c’è niente da fare.

I fan di Piero Pelù sono molto preoccupati dopo l’improvviso annuncio del cantante sulle sue condizioni di salute. Il rocker ha pubblicato un aggiornamento sui social spiegando che purtroppo si trova costretto ad annullare il tour.

Una notizia che ha scosso la fanbase del cantante e dei Litfiba, il gruppo guidato proprio dal rocker e da figure come Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi. Il gruppo è nato nel 1980 a Firenze e ha cominciato reinterpretando il sound della new wave.

Negli anni novanta, invece, i Litfiba si sono orientati prima al rock latino e poi al pop-rock, il genere che gli ha assicurato l’enorme successo commerciale di cui hanno goduto fino all’anno dello scioglimento, avvenuto nel 1999.

Dopo la reunion del 2009, il 22 dicembre 2022, in seguito a un tour di ben 34 date, il Mediolanum Forum ha accolto l’epilogo del gruppo regalando ai fan l’ultimo concerto ufficiale dei Litfiba.

Le disavventure dei Litfiba

Di recente il rocker ha raccontato un aneddoto che ha visto protagonista i Litfiba: nel 2007 il gruppo si trovava in Vietnam, precisamente ad Hanoi, per un concerto. Il bassista del gruppo, Barny, somigliava molto a Ho Chi Minh, ex presidente vietnamita, e ciò fomentò ancora di più il pubblico, già in estasi per le canzoni del gruppo.

Finito il concerto, i Litfiba tornarono nei camerini e qui scoprirono l’amara sorpresa: tutti i loro beni, fatta eccezione per i passaporti, erano stati rubati. “Non ci era rimasto più nulla: soldi, cellulari, carte di credito. Recuperammo solo i passaporti, gettati in un angolo” ha spiegato Pelù. “Capimmo che era il momento di tornare a casa. Era stata la piccola vendetta di un regime che per una notte, e una soltanto, era stato sconfitto da un pezzo piccolo ma prezioso del suo popolo”.

Il triste annuncio di Piero Pelù

Sul suo profilo Instagram il cantante ha affermato di aver sofferto di un terribile shock acustico dalle cuffie che ha acutizzato gli acufeni, un disturbo di cui soffriva già da molti anni. “Dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il tour “Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi” ha spiegato.

“Sono giorni molto delicati per me che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidità. Attenzione, questo NON è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile e sappiate che approfitterò di questo “periodo speciale” per avanzare con la composizione e la produzione del nuovo album che mi sta già dando grandi emozioni”. Il cantante ha poi ringraziato i suoi collaboratori, i promoter e i fan promettendo di tornare il prima possibile.