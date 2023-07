News Re Carlo: “Due figli segreti” è l’amante a rompere il silenzio | Trema la monarchia Di Luna Vespri - 14

Nuova bufera nella famiglia reale: Re Carlo III ha due eredi al trono illegittimi?

Nuovo scandalo nella famiglia reale: a Buckingham Palace non ci si annoia mai. Questa volta al centro dell’attenzione torna proprio Carlo, che non smette mai di creare scalpore con le sue relazioni amorose.

Il reggente britannico, inoltre, ha recentemente invitato a corte David, Marchese di Cholmondeley, cui avrebbe conferito un ruolo di prestigio alla cerimonia di insediamento ufficiale del 6 maggio, in primo piano sotto le telecamere, e sua moglie Rose Hanbury, favorita della consorte Camilla.

La questione ha riaperto questioni lasciate in sospeso nel passato, riportando a galla vecchi dissapori, e scatenando la reazione di molti che hanno visto il gesto un vero e proprio affronto, oltre che un momento di ricordi insidiosi.

Il problema principale risiede nel fatto che la giovane Rose Hanbury, tempo fa, avrebbe accesso una passione extra coniugale, facendo, così, indispettire e irritare molto alcuni membri della famiglia reale, e in particolare uno di loro.

Il tradimento nella famiglia reale

La notizia del favoreggiamento del Marchese, dunque, ha indispettito la consorte del figlio del re, Kate Middleton, dal momento che suo marito William avrebbe avuto una relazione clandestina con la giovane Rose Hanbury avvenuta nel 2019. E non finisce qui: i gemelli di Rose Hanbury potrebbero avere un legame di sangue con il Principe erede al trono.

Nonostante i numerosi rumors che sono circolati sulla presunta infedeltà del figlio William nei confronti di sua moglie Kate, re CarloIII ha deciso di accogliere nella cerchia dei nobili prediletti i Marchesi di Cholmondeley.

La reazione della coppia

Prima dell’accaduto, dunque, le due coppie si frequentavano, ma a un certo punto i rapporti si sono sciolti, “per cause indefinite”. Secondo alcune indiscrezioni, William avrebbe portato avanti una relazione clandestina con Rose Hanbury molto prima del suo matrimonio con Kate, che però sarebbe proseguita anche dopo le nozze. La Marchesa di Cholmondeley, si è sposata con l’attempato marito David nel 2009, dando alla luce dopo solo nove mesi i gemelli, i quali si sospetta, secondo la testata “In Touch”, siano in realtà i figli di William e Rose. Una notizia che, tuttavia, non ha mai avuto conferme ufficiali, ma che mette in pericolo la famiglia reale, nonché la discendenza dei Principi del Galles.

William e Kate non si sono mai espressi in merito, limitandosi a una – forse apparentemente – pacifica convivenza con i Marchesi nell’hinterland reale. Nel 2019, però, quanto lo scandalo è venuto a galla, Kate Middleton ha avuto un vero e proprio crollo nervoso, seguito da un ricovero e da un tempestivo trattamento medico. È il caso di dire tale padre tale figlio?