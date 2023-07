News Re Carlo è scomparso, nessuno se lo aspettava | Buckingham Palace non rilascia informazioni Di Marina Drai - 9

Re Carlo è scomparso! Dov’è finito il nuovo re del Regno Unito? A Buckingham Palace c’è un mistero da risolvere.

Lo scorso 6 maggio Carlo III è stato proclamato re del Regno Unito, prendendo ufficialmente il testimone lasciatogli da sua madre, la regina Elisabetta. Dopo la morte della sovrana sono cambiate molte cose, soprattutto negli equilibri famigliari.

Ormai i rapporti tra Harry e il resto della famiglia sono ridotti ai minimi storici e difficilmente la situazione migliorerà. Dopo la pubblicazione di Spare la monarchia inglese ha deciso di mantenere rapporti di facciata, ma è evidente che ci siano numerose questioni irrisolte e di difficile gestione.

Harry era presente all’incoronazione, ma Meghan non si è fatta vedere pur essendo stata invitata: l’attrice è rimasta a casa a occuparsi dei figli, o almeno questa è la motivazione resa nota al pubblico; i paparazzi l’hanno però beccata mentre faceva trekking in California con degli amici, senza figli, quindi la questione potrebbe essere ben diversa.

Adesso comincia una nuova era della monarchia inglese. Carlo e Camilla dovranno sforzarsi per conquistare il popolo inglese, ancora in gran parte incerto riguardo le capacità del nuovo sovrano.

Gli impegni futuri di re Carlo

Carlo e Camilla si dicono pronti ad affrontare i nuovi impegni da re e regina e dovrebbero essere già in viaggio per visitare tutto il regno e ringraziare il popolo per il suo sostegno. I due nuovi sovrani saranno impegnati in un viaggio molto lungo dal Nord al Sud del Paese, dovranno incontrare molte persone e partecipare a tantissimi eventi.

Non ci sono ancora notizie sulle vacanze estive di Carlo e Camilla, anche se fonti vicine alla famiglia affermano che il re non avrebbe intenzione di recarsi a Balmoral, la residenza tanto amata dalla regina Elisabetta. Il motivo è che la perdita della madre è una ferita ancora aperta per il nuovo re e non è pronto a ritornare in una residenza così piena di ricordi.

Dov’è finito il nuovo sovrano?

Subito dopo l’incoronazione, Carlo e Camilla sono scomparsi dai radar. In quattro e quattr’otto sono riusciti a far perdere le proprie tracce, irraggiungibili dai paparazzi e dalle voci del gossip. Cosa è accaduto? A quanto pare i due hanno deciso di prendersi una pausa dopo i festeggiamenti per trascorrere qualche giorno in tranquillità.

I due, pare, si sono trasferiti nel Sandringham per rimanere lontani dai riflettori. Carlo si è dedicato alla pesca, al giardinaggio e agli alveari, mentre Camilla si è riposata leggendo i suoi amati libri. Per i due è stata una settimana per rilassarsi e prepararsi alle nuove responsabilità in arrivo e agli impegni dell’estate.