News Ferragnez: dopo mesi parla Amadeus e svela la verità sulla lite | Retroscena inedito Di Marina Drai - 10

I Ferragnez hanno davvero litigato al Festival di Sanremo? Cosa è accaduto davvero tra i due? Parla Amadeus.

Quest’anno il Festival di Sanremo ha fatto parlare molto a lungo di sé, soprattutto dei protagonisti che si sono alternati sul palco. Tutto è cominciato con l’episodio delle rose di Blanco: da quel momento, ogni sera c’era almeno un motivo per parlare di Sanremo che non fosse la musica.

Uno dei momenti che ha fatto più discutere è stato il bacio in diretta tra Rosa Chemical e Fedez: si è ipotizzato che fosse tutto preparato, ma c’era anche chi diceva che non era previsto e che Rosa Chemical lo abbia fatto senza chiedere il permesso a Fedez.

L’episodio si è svolto sotto gli occhi di un’incredula Chiara Ferragni: lei di certo non si aspettava un gesto del genere, vista la sua reazione sorpresa e piccata. Anche di questo si è parlato molto, ma l’influencer non ha mai approfondito la sua reazione.

Amadeus è riuscito anche questa volta a gestire la situazione e fare in modo che il Festival si concludesse senza intoppi, ma ciò non ha fermato il gossip e il web.

Ferragnez: i motivi della lite

In un video uscito subito dopo la serata di Sanremo quando Fedez ha baciato Rosa Chemical, si vedono i due discutere in presenza di Amadeus. Nel video Chiara Ferragni sembra piuttosto alterata col marito, anche se non è chiaro il motivo: l’influencer era gelosa del bacio o semplicemente non ha apprezzato il teatrino in diretta?

Dopo Sanremo sono girate per giorni voci di una crisi tra i due, smentite in seguito con le foto uscite nelle settimane successive. I fan della coppia avevano paura che tra i due la magia fosse finita e avevano organizzato persino un flashmob per invitare l’influencer e il rapper a riappacificarsi.

Le parole di Amadeus

Amadeus ha assistito alla lite in diretta e in più occasioni gli è stato chiesto cosa ne pensasse e cosa fosse successo tra i due. Il conduttore ha però sviato le domande con furbizia: “Mi appello a un proverbio: tra moglie e marito non mettere il dito” ha affermato, di fatto senza rispondere alle questioni in sospeso.

In seguito ha poi elogiato la conduzione di Chiara Ferragni: “Come se l’è cavata Chiara a Sanremo? Per me benissimo, non era facile. Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da zero a Sanremo. Si è fidata di me e del Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Ci sentivamo spesso, ci siamo confrontati. Per me è stata molto brava. Non è una giornalista, una cantante o un’attrice, è la regina di Instagram. L’abbiamo scelta anche per il suo ruolo social” ha affermato.