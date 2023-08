Serie TV Yellowstone 5 Parte 2 sarà un “bagno di sangue” | Lo rivela l’attore Wes Bentley Di Federico Del Ferraro - 12

La prima parte della Stagione 5 di Yellowstone è stata stranamente pacata; Bentley si aspetta molta violenza nella Parte 2.

Yellowstone è già entrata nella sua quinta ed ultima stagione e si è fermata a poco più della metà per una pausa infra-stagionale. Sono otto gli episodi distribuiti finora, da novembre a gennaio, e come notato dall’attore Wes Bentley, sono stati stranamente privi di grosse esplosioni di violenza. Nella serie Bentley interpreta Jamie Dutton, figlio di John Dutton (Kevin Costner), un personaggio più che capace di veicolare violenza lui stesso.

La serie è stata creata da Taylor Sheridan nel 2018 e, con una stagione all’anno, è quasi giunta a termine. Nel frattempo si è lasciata dietro una scia di serie satelliti come 1883 e 1923, oltre agli spin-off previsti per i prossimi anni, ovvero Lawmen: Bass Reeves, 6666, 1944 ed un ulteriore serie ancora senza titolo in cui il ruolo protagonista spetterebbe a Matthew McConaughey. Tutti questi prodotti sono prequel o sequel l’uno dell’altro ed ampliano la storia cominciata da Yellowstone negli anni prima e dopo.

L’intervista di Wes Bentley: “Un folle bagno di sangue finale”

In un’intervista precedente allo sciopero SAG-AFTRA, Wes Bentley ha parlato con TVLine della seconda parte della Stagione 5 di Yellowstone e di cosa il pubblico possa aspettarsi. Dice Bentley: “Il potenziale c’è. Abbiamo visto quanto questo show ed il suo mondo possano essere violenti. Ho pensato che il freno alla violenza visto nella prima parte della stagione fosse fantastico”. Bentley stesso dice che non si aspettava un approccio simile per la prima metà della stagione finale.

Continua: “Era un’intensità diversa rispetto a quella avuta nelle stagioni scorse. Forse è la preparazione ad un folle bagno di sangue finale, o forse la tensione continuerà finché non esploderà in qualche maniera più compatta”. I conflitti attuali in Yellowstone d’altronde non sono pochi, ed in passato abbiamo visto diversi episodi in cui le tensioni venivano “risolte” tramite potenti esplosioni di violenza.

John Dutton sopravvivrà al finale?

Uno dei conflitti principali di Yellowstone al momento include proprio Jamie Dutton, il personaggio interpretato da Wes Bentley. Jamie e sua sorella Beth, entrambi figli del protagonista John, sono in conflitto ormai da tempo e Beth ha dimostrato nella prima parte della Stagione 5 che non ha paura a sporcarsi le mani: l’abbiamo vista in una lotta a suon di pugni con l’attivista Summer Higgins, lotta dalla quale è uscita sanguinante ma vincitrice. Wes, invece, si è macchiato le mani ben più a fondo quando ha ucciso la reporter Sarah nella Stagione 2.

Queste tensioni si intrecciano con il fato di John Dutton, che in molti pensano non sopravvivrà al finale. Costner ha dichiarato che smetterà di lavorare a Yellowstone e progetti associati col finire di questa stagione, quindi scomparsa di John è un prospetto sempre più credibile. La Stagione 5 Parte 2 non ha ancora una data prevista in quanto dovrà attendere la fine degli scioperi ad Hollywood; quando arriverà, in Italia la vedremo ancora una volta su Sky Atlantic.