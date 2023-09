News Justine Mattera: “bassa probabilità di sopravvivenza”, il feroce male entrato in casa sua | È grave Di Federico Del Ferraro - 8

La showgirl di New York rivela l’inedito racconto della rarissima malattia che ha colpito la sua famiglia.

Justine Mattera è la showgirl statunitense naturalizzata italiana che dello Stivale si è davvero innamorata. Nata a New York, si trasferisce in Italia nel 1994 e da lì ne rimarrà talmente affascinata che non lascerà più il Belpaese. Il trasferimento a soli 23 anni a migliaia di chilometri di distanza deve essere stata una signora sfida per Mattera, ma c’è una ragione dietro questa forza.

A cavallo fra gli anni Novanta e Duemila in poi Mattera è entrata nelle schiere delle stelle della televisione italiana ed ha partecipato a diversi programmi, a partire da Ci vediamo in TV, Come Thelma & Louise, Miss Italia e Back to School 2. Nel 2000 sposò il conduttore e produttore televisivo Paolo Limiti con il quale rimase legata fino al 2002; nel 2009 si è invece risposata con Fabrizio Cassata, imprenditore, dal quale ha avuto due figli.

Justine Mattera non si è limitata ai programmi televisivi ma ha spaziato anche in film e fiction per il piccolo schermo, teatro e cinema. Forse anche per via di questi impegni la sua partecipazione o conduzione di programmi TV era calata considerevolmente negli ultimi anni, e Mattera era uscita dai radar di molte persone.

Nel 2021 la showgirl ed attrice è uscita con il suo primo ed unico libro intitolato Just Me. Quante vite ci stanno in 50 anni?, pubblicato proprio in occasione del suo cinquantesimo compleanno e che voleva raccontare con interezza e maturità la sua storia.

La rara malattia che ha colpito la famiglia Mattera

In occasione dell’uscita del suo libro Justine Mattera è stata ospite ai microfoni di Oggi è un altro giorno ed ha raccontato di più riguardo il suo passato e le sfide affrontate. L’evento più straziante riguarda senza dubbio la sua giovinezza negli Stati Uniti, quando lei e la sua famiglia dovettero affrontare un nemico davvero insidioso e pericoloso.

La sorella di Justine, Jessica Mattera, si ammalò di una rara malattia quando aveva appena 13 anni. Si trattava del linfoma di Hodgkin, un tumore che colpisce i linfonodi. “Erano gli anni ’80, e c’era bassa probabilità di sopravvivenza”, ha raccontato Mattera. “Mia madre era sempre in biblioteca a studiare, e alla fine ha trovato una cura sperimentale, che è ancora la cura definitiva per il morbo di Hodgkin, e mia sorella si è salvata. Grazie, naturalmente, anche alla ricerca”.

La forza spirituale di Justine Mattera

Justine Mattera ha dichiarato che non ha mai dubitato che la sorella riuscisse a sconfiggere questo male: “Non ho mai pensato che sarebbe morta”, ha detto. Inoltre la forza di spirito necessaria a sopportare una situazione simile l’ha temprata, rendendola “molto indipendente”.

Quella di Justine Mattera è una bellissima ed emozionante storia di rivincita e realizzazione personale, un viaggio che parte con l’immigrazione dei nonni italiani, passa per gli Stati Uniti e ritorna in Italia a chiudere il cerchio.