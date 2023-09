News Segni zodiacali: relazionarsi con loro è quasi impossibile | Odiano l’amore Di Ambra Ferri - 12

Ci sono segni zodiacali con cui è davvero difficile sviluppare una relazione amorosa, perché molto spigolosi.

Vi siete mai chiesti quali sono i segni zodiacali più complicati da amare? Le stelle, anche in questo caso, possono darci una risposta ben definita. Tutti noi abbiamo pregi e difetti che ci contraddistinguono, ma alcuni segni più di altri abbondano di lati spigolosi che rendono difficili le relazioni.

Stilare delle regole in amore è sempre complicato, così come trovare caratteristiche comuni a molte persone. I nati sotto lo stesso segno, però, hanno dei lati che li accomunano. Ecco cosa ci dice l’oroscopo.

Secondo lo zodiaco, esistono alcuni segni con cui è molto difficile relazionarsi e costruire un percorso d’amore duraturo e stabile. Mettersi in gioco e aprirsi con un’altra persona è sempre complicato, per alcuni più di altri.

I cinque segni zodiacali più difficili da amare

Ognuno di noi ha dei lati caratteriali spigolosi, ma secondo le stelle vi sono in particolare cinque segni con i quali è davvero difficile trascorrere tutta la vita. Nella lista dei segni più complicati da amare rientra quello dello Scorpione: passionale per natura, allo stesso tempo tende ad essere molto pesante. La sua intensità emotiva può diventare tossica e dannosa per il buon funzionamento della relazione. I nati sotto questo segno sono spesso molto gelosi e possessivi.

Segue il segno dell’Acquario, caratterizzato da una grande generosità: tende a dare tutto se stesso in amore, ma amano terribilmente sentirsi liberi e svincolati da impegni di cuore. Tra i segni più difficili da amare rientra anche il Capricorno: razionale e pragmatico, fa fatica a lasciarsi andare ai sentimenti. Sono sempre concentrati sul lavoro e a non deludere le aspettative che si sono prefissati.

Sagittario e Gemelli, gli amanti della libertà

Anche con il Sagittario è difficile costruire una relazione amorosa duratura. Il suo spirito libero ha sempre la meglio su ogni cosa, per stare con un Sagittario bisogna sposare anche la sua voglia di evasione e libertà. Infine, vi è il segno dei Gemelli: la sua dualità rende difficile ogni rapporto, soprattutto quello amoroso. Sono spesso indecisi e non riescono ad interpretare bene i propri sentimenti. Questo li rende delle persone imprevedibili, con cui è difficile lasciarsi andare. Nonostante questo, i nati sotto questo segno rendono i rapporti pieni di vita ed estremamente stimolanti.

Ora che avete tutte queste informazioni, potete scegliere consapevolmente con cui aprire il vostro cuore! Se siete curiosi di scoprire altre caratteristiche, ecco un altro approfondimento che fa al caso vostro.