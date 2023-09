News GF, ecco quanto sborsa Mediaset per Cesara Buonamici e Alfonso Signorini | Stipendio da non credere Di Ambra Ferri - 15

Sapete quanto guadagnano Alfonso Signorini e Cesara Buonamici in questa nuova edizione del Grande Fratello?

La nuova edizione del Grande Fratello si promette rivoluzionaria, ma certe cose non cambiano mai, come gli stipendi allucinanti del conduttore e delle opinioniste.

Le cifre svelate sono da brividi e hanno lasciato di stucco l’intero pubblico del reality show più amato d’Italia. La nuova edizione è appena partita con la promessa di apportare grandi cambiamenti, soprattutto dal punto di vista del linguaggio.

Dati i numerosi rimproveri dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, quest’anno Alfonso ha optato per un cast più contenuto, formato da vip e persone non conosciute.

Lo stipendio di Cesara Buonamici e Alfonso Signorini

Le prime puntate stanno deludendo dal punto di vista degli share e si spera che gli ascolti impennino nei prossimi giorni. Intanto, però, è stato svelato il guadagno del padrone di casa, Alfonso Signorini, e dell’opinionista Cesara Buonamici.

La famosa conduttrice del Tg5 ha spodestato Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che l’anno scorso sedevano sulle famose sedie rosse. Si tratta di una nuova avventura per la giornalista, che veste per la prima volta i panni di opinionista. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del suo stipendio: secondo voci di corridoio, infatti, Cesara Buonamici arriverebbe a percepire fino 10mila euro a puntata per il suo ruolo da opinionista. Una cifra esorbitante, che ha lasciato di stucco gli italiani.

Svelate cifre esorbitanti

Per quanto riguarda il padrone di casa, Alfonso Signorini, la cifra sarebbe ancora più esorbitante. Il conduttore guadagnerebbe circa 50mila euro a puntata, da non credere! Ovviamente Signorini è una delle personalità più note del mondo dello spettacolo e ha molta esperienza nella conduzione, soprattutto dei reality show.

Infatti, è alla guida del Grande Fratello da ormai 13 anni. Tuttavia, nessuno credeva che il suo guadagno fosse tanto alto. Come se non bastasse, secondo indiscrezioni, se questa edizione dovesse distinguersi dalle altre in termini di ascolti, gli stipendi di Cesara e Alfonso potrebbero addirittura aumentare.