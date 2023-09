News Grande Fratello, scherzo finisce in tragedia: lacrime e urla alle 5 del mattino | Cos’è accaduto all’improvviso Di Camilla Conti - 22

Il Grande Fratello ha appena aperto la sua porta rossa e già la situazione sembra essere sfuggita di mano.

Questo 11 settembre abbiamo visto aprirsi la famosissima porta rossa della casa più spiata d’Italia, al timone della trasmissione, come orai da diversi anni a questa parte, troviamo ancora Alfonso Signorini.

Ma per quanto siamo nuovamente all’interno delle dinamiche del Grande Fratello, questa edizione è assolutamente differente dalle precedenti e questo potrebbe portare ad alcune situazioni non troppo semplici da gestire.

Infatti, non a caso, niente meno che a una settimana di distanza dall’inizio, le cose si sono già messe molto male per i concorrenti. Non solo stanno spopolando le critiche rispetto al cast, per quella che sembra una scelta del tutto ‘sbagliata’, sentendo gli umori del pubblico.

Ma soprattutto perché questi nuovi concorrenti, sembra abbiano tutti qualche cosa da nascondere, certo i pochi Vip all’interno sono sicuramente i più esposti, ma tutti gli altri sono circondati da un’alone oscuro e questo non porta nulla di buono, come infatti è già successo. Soprattutto a telecamere spente.

Urla nella notte, lo scherzo finisce molto male

Questa edizione ha un’altra caratteristica fondamentale che la distingue da tutte le altre precedenti, e che era un po’ il perno su cui si basava tutto il reality, la diretta 24 ore su 24. Come abbiamo appreso, durante la notte le telecamere sono spente e quindi quello che succede all’interno non viene documentato, ma solo gli autori sanno cosa è davvero accaduto. E qualcosa è già accaduto.

Nella notte si sono udite urla terrificanti che hanno svegliato tutti gli inquilini del Grande Fratello che terrorizzati hanno cercato di capire che cosa stesse succedendo, ma soltanto la mattina il pubblico ha potuto cercare di ricostruire la vicenda, quando ormai lo scherzo era ‘finito male’.

Le lacrime alle 5 del mattino, ma cos’è successo?

I ragazzi della casa sono apparsi particolarmente scossi dopo i fatti accaduti durante la notte e le prime immagini che il pubblico ha potuto vedere riguardavano Letizia in lacrime per quello che aveva fatto, tutto era nato come uno scherzo, come spesso è capitato dentro la casa, ma la situazione pare essersi messa subito molto male per la vittima.

Infatti, è stata poi proprio Samira a cercare di spiegare agli altri coinquilini quello che stava capitando, una situazione che ha portato a urla terrificanti nel pieno della notte fino ad arrivare alle mani, la vittima della bravata è Grecia, presa di mira da alcuni inquilini che mentre dormiva, nessuno però ha riso, perché la reazione è stata molto dura tanto da andare letteralmente addosso alla sua carnefice presa dallo spavento. Il pubblico sta già condannando questa edizione, questo sembra non essere più il Grande Fratello.