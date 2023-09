News Il chirurgo estetico non ha la laurea ma ha operato per anni | Pazienti devastati così Di Mia Lonigro - 15

Un caso di truffa sta facendo il giro del web e riguarda un uomo che si è finto medico per anni pur non avendo la laurea.

Il percorso per poter diventare medico, come è ben noto, è tutt’altro che semplice. Tra esami, prove e tanta pratica ci vogliono quasi dieci dieci anni per specializzarsi anche se non si finisce mai di studiare. Per essere un dottore, insomma, ci vuole tanta passione e dedizione e la consapevolezza che ci sono tanti sacrifici.

Di recente, però, sta circolando la notizia di un vero e proprio truffatore che per molto tempo ha aggirato il sistema. L’uomo in questione si chiama Matteo Politi che per quindici anni ha operato come medico senza però mai conseguire la laurea anzi con un semplice diploma di terza media.

Ovviamente tutto è stato fatto per usufruire dei privilegi economici dei dottori mettendo a repentaglio la vita di tante persone. Il colmo è che Politi non ha operato solo in Italia ma anche ad Hong Kong ed in Romania: proprio la polizia rumena ha emesso un mandato d’arresto internazionale e Politi è stato arrestato poco dopo a Marghera.

Il finto chirurgo si è trovato costretto a pagare per le sue azioni scellerate ed infatti conterà ben 3 anni e 4 mesi in carcere per i reati di truffa e falsificazione di documenti per aver esercitato abusivamente della professione medica.

Altri casi esempio

Stando a quanto dicono le autorità rumene Politi ha ottenuto profitti per decine di migliaia di euro usando un nome contraffatto ed operando in ben cinque strutture sanitarie a Bucarest. Prima dell’arresto lavorava in un struttura alberghiera di Mestre e dopo la sua scarcerazione verrà estradato in Romania. Tuttavia, nonostante l’assurdità del caso questo non è assolutamente l’unico.

A Lucca, infatti, un altro uomo ha lavorato come medico necroscopo per un anno senza mai aver ottenuto nessun titolo. Collaborava anche con l‘Azienda Toscana Nord Ovest per riscontri di decessi e diagnostici ma tutto questo privo di qualsiasi specializzazione in medicina legale. Per operare il truffatore aveva solo presentato un’autocertificazione falsa ma dalla sua attività illegale ha guadagnato oltre 70mila euro che però dovrà restituire insieme ai danni.

Il caso Stampini

Uno dei casi più eclatanti è stato, invece, quello nel 2015 di Andrea Stampini che operava come ginecologo a Roma oltre che in grandi ospedali come Ferrara, Trento, Vicenza e Venezia ma senza nessuna laurea in medicina. Un carriera lunga trentasei anni, la sua, che però nascondeva una grande bugia. Tuttavia, i processi a suo carico non sono mai stati conclusi in quanto l’uomo è morto nel 2019.

Sempre a Roma un uomo si è autodenunciato dopo che dopo un’operazione ha causato la paralisi alla mano della paziente. Come dichiara il tribunale il finto medico a capo dell’equipe di Ortopedia del San Giacomo: “Agiva per guadagnare lo stipendio da medico ospedaliero consapevole che il suo operato abusivo avrebbe recato danni ai pazienti, e se ne assumeva il rischio ogni volta entrando in sala operatoria”.