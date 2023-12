Mare Fuori 4, la star abbandona: non lo vedremo mai più | Cambio di programma

Una delle star di Mare Fuori non sarà più nella famosa e fortunata serie, il cambio di programma lascia senza parole.

Mare Fuori sta quasi per arrivare e i fan non stanno più nella pelle: finalmente il pubblico potrà rivedere i suoi personaggi preferiti della serie tv e approfondire nuove dinamiche.

La quarta stagione dello show è attesa per il 1° febbraio 2024. Non manca poi molto se si guarda il calendario, ma chiaramente per i fan ogni giorno in più senza serie è un giorno di agonia.

Durante la Festa del Cinema di Roma sono stati mostrati i primi due episodi in anteprima, e questo non ha fatto altro che aumentare aspettative già molto alte e scaldare gli animi.

Nel cast della prossima stagione, però, grande assente sarà una star che purtroppo non tornerà nelle nuove puntate, con sommo rammarico degli amanti del suo personaggio che fino alla fine hanno sperato di rivedere il volto tanto adorato di nuovo in televisione.

Il cast della quarta stagione

Chi sono gli attori confermati della quarta stagione? Spicca tra tutti il nome di Massimiliano Caiazzo, interprete di Carmine di Salvo, che fino all’ultimo non ha rivelato la sua presenza nei prossimi episodi. Presenti anche Maria Esposito (Rosa), Carmine Recano (Massimo Esposito), Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Domenico Cuomo (Gianni – Cardiotrap) e Artem (Pino Pagano ‘o Pazzo).

Una delle star principali della serie sarà però non tornerà nei prossimi episodi e i fan si stanno già disperando: senza di lei Mare Fuori non sarà più la stessa e difficilmente ci sarà qualcuno in grado di riempire il suo vuoto. Ecco di chi si tratta.

Mare fuori 4, cambio di programma per la grande star

Giacomo Giorgio, Salvatore Ricci nella serie, non tornerà in Mare fuori 4. Sappiamo bene che il suo personaggio se n’è andato da tempo, ma diciamocelo: abbiamo tutti sperato fino all’ultimo che la star, anche per un miracolo, riuscisse a tornare. L’attore però ha confermato che non parteciperà più agli episodi della serie, spiegando che il suo personaggio apparirà solo sotto forma di flashback, quindi in scene che il pubblico conosce già bene. Una magra consolazione, non c’è che dire.

Ma i fan dell’attore non possono che gioire per la sua carriera: Giacomo Giorgio infatti sarà parte del cast di Doc 3, affermando così il suo talento. A giudicare dalle informazioni condivise dalla produzione, il giovane talentuoso dovrebbe interpretare il tale Federico Lentini, uno specializzando in medicina e chirurgia; oltre a ciò, sembrano esserci già altri progetti pronti da affrontare per l’attore. Non c’è che dire: Giacomo Giorgio ha saputo coltivare il suo talento e ottenere il successo che merita.