Concerto di Natale, Canale 5 trasmette un evento incredibile: ospiti eccezionali | Ecco chi ci sarà

Per Natale Canale 5 farà un regalo a tutti i suoi telespettatori con un grandioso Concerto di Natale, ecco chi interverrà.

Con grande entusiasmo Mediaset ha annunciato il ritorno del concerto più magico dell’anno, il Concerto di Natale che come da tradizione accompagnerà le feste e che celebrerà la fine del 2023 e l’arrivo del 2024. Ancora una volta la magia si diffonderà attraverso gli schermi di Canale 5, ma ci sarà ancora una volta un cambio di data.

Per evitare la concorrenza con l’evento Da Natale a Santo Stefano, Mediaset ha deciso di collocare il Concerto di Natale la sera del 25 dicembre, in prima serata. L’anno scorso infatti l’evento è stato trasmesso il 1 gennaio (tecnicamente non l’anno scorso, quindi), mentre due anni fa cadeva il 24 dicembre.

Il Concerto di Natale, un appuntamento fisso nel calendario televisivo italiano, è un’occasione per rallegrare ancor di più la gioia delle festività e dare colore e musica ai nostri salotti. L’evento è atteso da tanti telespettatori con grande trepidazione e calore, ma la grandezza della serata dipenderà chiaramente dai cantanti e musicisti che si avvicenderanno sul palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma.

Questa la location scelta per la registrazione dell’evento televisivo – così come in altre 8 occasioni -, che avverrà il giorno 16 dicembre e per il quale sono disponibili i biglietti. In questo modo vivrete la magia del concerto due volte: prima dal vivo, poi di nuovo sul piccolo schermo la sera di Natale.

Confermata la conduzione dell’evento

Il Concerto di Natale ha una lunga tradizione, dato che la prima edizione risale all’ormai distante 1993 (e fu, al contrario di ora, in diretta). Da quattro anni la conduzione dell’evento è tornata nelle mani di Federica Panicucci, già conduttrice del Concerto nel 2016 prima di essere temporaneamente sostituita da Gerry Scotti.

La sua esperienza ed il suo calore riusciranno anche quest’anno a permeare l’evento ed a renderlo ancora più godibile, anche grazie ad una lineup di artisti di altissimo livello italiani ed esteri, riuniti tutti in una notte per una causa importantissima: infatti i proventi del Concerto, come di consueto, andranno in beneficienza.

Gli artisti del Concerto di Natale 2023

Tra i protagonisti di questo evento che riempiranno di musica l’Auditorium e le case degli italiani troviamo Alexia, Marcella Bella, Orietta Berti, Alex Britti, Al Bano, Riccardo Cocciante, Gemelli di Guidonia, Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Matteo Romano e Raiz, ma ancora dall’estero Christopher Cross, Viktoria Modesta, Alin Stoica ed il Virginia State Gospel Choir.

Il Concerto andrà a finanziare Missioni Don Bosco per la realizzazione di un rifugio in Sierra Leone per ragazze comprese fra 9 e 17 anni, dove queste verranno estrapolate dalla vita di soldati-bambini, rieducate e riabilitate alla vita sociale. Un evento speciale per un obiettivo speciale, che speriamo verrà realizzato quanto prima.