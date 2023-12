Pensioni, adesso richiedi 500€ se sei in questa data: lo sanno in pochissimi | Leggi la normativa

Adesso per chi è in questa data più richiedere 500€ in più sulla pensione, la normativa importante da conoscere.

Il dibattito sulle pensioni è sempre stato acceso, ma al momento sta raggiungendo nuovi picchi di interesse. La preoccupazione predominante riguarda la difficoltà dei pensionati nel gestire le spese quotidiane con un assegno pensionistico che, secondo molti, risulta insufficiente per garantire una vita dignitosa.

Le preoccupazioni non si limitano al cibo, bensì si estendono alle spese sanitarie, all’aumento esorbitante delle bollette e alle spese impreviste che possono colpire in qualsiasi momento, specialmente durante il periodo natalizio.

I costi della vita sono in costante ascesa, molti individui e famiglie si trovano ad affrontare crescenti difficoltà economiche. Le spese, in particolare quelle relative a beni di prima necessità come cibo, alloggio e assistenza sanitaria, rappresentano un carico sempre più pesante per molte persone.

Questo scenario ha generato una serie di sfide finanziarie che richiedono un approccio strategico e una gestione oculata delle risorse disponibili, e una qualche speranza si è accesa per alcuni pensionati.

Nuovo bonus pensioni

Di recente è stato, infatti, annunciato l’arrivo di un bonus straordinario di 500€ destinato agli over 67. Ma attenzione, non tutti potranno beneficiarne. Esistono requisiti specifici che devono essere soddisfatti per accedervi. La richiesta di questo bonus non avviene automaticamente: è necessario presentare domanda all’INPS, l’ente preposto alla gestione delle pensioni, seguendo le precise istruzioni e i criteri stabiliti. Il primo requisito è aver raggiunto almeno i 67 anni di età.

Oltre all’età, la residenza effettiva in Italia è un punto cruciale, e questo vale sia per i cittadini italiani che per quelli comunitari o extracomunitari, purché abbiano una carta di soggiorno e una residenza in Italia da almeno 10 anni. Ma c’è di più: il reddito personale è un aspetto fondamentale. Affinché si possa richiedere questo bonus, il reddito personale non deve superare l’importo annuale dell’assegno sociale stesso, fissato a 500€. Inoltre, il reddito coniugale non può essere superiore a due volte questa cifra.

A chi è destinato

In breve, questo bonus è destinato a coloro che si trovano in condizioni economiche più difficili. È da considerare un valido sostegno in un periodo ancora delicato per il nostro Paese. È importante sottolineare che verrà erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda, per 13 mensilità all’anno, e può essere accumulato con il trattamento pensionistico.

Questo nuovo bonus potrà essere una boccata d’ossigeno per molti pensionati in difficoltà economica, offrendo un sostegno concreto in un momento critico. Tuttavia, la chiave per accedervi risiede nel rispetto scrupoloso dei requisiti stabiliti, garantendo così un supporto mirato a chi ne ha maggiormente bisogno.