Abbuffate di Natale, il metodo per non prendere peso: segreto della nutizionista | In linea senza rinunce

A Natale sappiamo che dovremo affrontare molte cene e momenti conviviali che fanno bene al cuore ma meno alla linea.

Il periodo di Natale è ormai alle porte e molti hanno già cominciato a festeggiare: dopo gli ultimi giorni di lavoro, finalmente è ora di riposarsi e godersi le feste con la famiglia e gli amici.

Oltre a essere un’occasione per scambiarsi regali e ritrovarsi, il Natale coincide anche con pranzi e cene da svenimento che non fanno proprio bene alla linea.

Con tutti i dolci buonissimi di questo periodo è facile cadere in tentazione, per non parlare poi del periodo post capodanno dove bisogna consumare tutto il cibo avanzato.

Dopo la befana, però, arriva il conto da pagare con la bilancia. Ma è possibile godersi appieno le mangiate in famiglia senza prendere peso? Ecco cosa dice la nutrizionista.

Le indicazioni per stare bene

I consigli per rimanere in forma li conosciamo tutti: mangiare equilibrato, evitare abbuffate e fare tanto sport. Se durante l’anno alcuni riescono a rispettare queste indicazioni, nel periodo di Natale è difficile se non impossibile dimagrire. Uno spererebbe allora almeno di non mettere su altri kg, ma purtroppo anche in questo caso non è così semplice: tra un pranzo in famiglia, un aperitivo con gli amici e la cena aziendale è difficile rinunciare agli eccessi.

Esistono comunque dei modi per controllare il proprio peso durante le feste, e seguirli non è così complicato. Vale la pena di ricordare però che, per mantenere un buon rapporto con il cibo, non bisognerebbe mai sentirsi in colpa per ciò che si mangia, anche se dovesse capitare di mangiare molto più del normale. L’importante è che questo comportamento non diventi un’abitudine, ma se capita qualche occasione di convivialità dire di no sarebbe sbagliato e deleterio.

I segreti della nutrizionista

I nutrizionisti non dovrebbero farci paura perché ci danno molti consigli utili su come gestire le abbuffate durante le feste. Sicuramente il primo consiglio è di contenersi con le porzioni: essendoci molte portate, è meglio assaggiare un po’ di tutto senza esagerare riempiendosi il piatto. Un altro consiglio è di evitare di mangiare continuamente durante il giorno mentre si preparano pranzi e cene: è sempre meglio mangiare in modo regolare e optare per la frutta durante gli spuntini, in previsione delle mangiate.

L’acqua non deve mai mancare in tavola e, al contrario, bisognerebbe controllare il consumo di alcol. Un bicchiere in più durante le feste ce lo si può concedere, ma sempre regolandosi. Infine, per chi non vuole rinunciare ai dolci fatti in casa, si possono provare delle ricette più leggere, con meno burro e zucchero. Ricordatevi di godervi la compagnia di chi vi sta intorno: vi farà apprezzare di più il cibo senza che diventiate ossessionati con la linea. Il primo passo per stare bene è sentirsi bene!