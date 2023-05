News L’acqua ti fa dimagrire: perdi 1 kg al giorno seguendo questa dieta del nutrizionista Di Mia Lonigro - 14

Ecco per voi alcune indicazioni di un nutrizionista per perdere peso. L’acqua è l’ingrediente fondamentale che vi farà recuperare la perfetta forma.

Un elemento fondamentale per la nostra salute e benessere è senza dubbio l’acqua. Questa non solo serve a mantenerci in vita ovviamente ma ha anche la capacità di accelerare il metabolismo e farci perder peso. L’acqua aiuta il funzionamento di diversi organi come il cervello, i muscoli e lo scheletro ma in questo caso parliamo delle sue proprietà benefiche per il fisico.

I medici consigliano da sempre di bere almeno 1 o 2 litri d’acqua giornalmente. Tuttavia, c’è un particolare metodo indicato dall’idrologo Nicola Sorrentino che permette di dimagrire. Infatti, il nutrizionista abbina il potere saziante dell’acqua con un regime alimentare ipocondriaco ed il risultato è strabiliante.

E’ importante ovviamente che i cibi scelti non siano ad alto contenuto di grassi ma che siano anche qualitativamente buoni. Evitare, quindi, zucchero, alcol e bene i carboidrati ma assunti con parsimonia e solo in forma grezza.

Seguendo le indicazioni di Nicola Sorrentino si nota come a fare la differenza è anche la regolarità di assunzione dell’acqua: attenzione agli orari e alla costanza nel mettere in atto questo metodo infallibile per perdere peso.

La dieta di Nicola Sorrentino

Nell’arco delle 24 ore il soggetto deve bere acqua correttamente altrimenti gli sforzi risulteranno praticamente vani. Intanto, prima di fare colazione è bene assumere 2 bicchieri d’acqua e allo stesso modo farlo durante la mattinata se colti da una fame improvvisa. Tale pratica è importante farla prima di ogni pasto, quindi sia a pranzo che a cena.

In questo modo si scoraggiano le abbuffate di cibo che tanto fanno ingrassare le persone. L’acqua è così quello strumento incredibile che dà la giusta spinta al metabolismo di funzionare alla perfezione. Come affermato da Sorrentino il consumo minimo di acqua si aggira intorno ai 800 ml che associato ad una dieta ipocalorica elimina le tossine e rende i tessuti particolarmente in salute.

La chiave di tutto è l’acqua

Insomma, si tratta di piccoli consigli abbastanza facili da seguire ma che possono cambiare radicalmente la propria salute e l’aspetto che si vuole dare di sé. Perdere peso non è più una sofferenza: infatti, questa dieta non elimina il buon cibo ma lo associa a molta acqua presa con i giusti di tempi e con regolarità

I carboidrati , proteine, vitamine e sali minerali compongono una dieta ipocalorica ed equilibrata che non rinuncia ai piaceri della vita ma che non ammette troppi sgarri. L’acqua è in effetti così un nostro amico, un elemento che è parte di noi: proprio lei ci aiuterà a sentirci finalmente al nostro meglio.