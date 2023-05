News Alena Seredova ha una gemella e nessuno lo sapeva ma sono uguali | Spuntano le FOTO Di Mia Lonigro - 10

Alena Seredova ha una sorella bellissima. Le due sono davvero identiche e sul web rimangono completamente attoniti.

Una delle modelle più importanti del panorama internazionale è sicuramente Alena Seredeva che si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla partecipazione in programmi cult del nostro piccolo schermo. Nel tempo è diventata una presenza fissa in televisione e ha raccolto il favore del pubblico anche sui social.

La Seredova, ora, è una mamma affettuosa mentre cerca di portare avanti diversi progetti lavorativi: è impossibile, però, non citare la celebre relazione con Gigi Buffon. Infatti, la donna dopo una relazione durata fino al 2005 con Edoardo Costa incontra il portiere della Juventus e della nazionale, Buffon.

tra i due è subito colpo di fulmine ed inizia una storia che culmina con la nascita di due figli David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon. La coppia si sposa però solo nel 2011 ma dopo soli tre anni ecco che arriva un fulmine a ciel sereno proprio in corrispondenza dei mondiali disputati in Brasile.

I due, infatti, si separano nel 2014 quando Buffon inizia una storia con la celebre giornalista sportiva Ilaria D’Amico con la quale tra l’altro ha avuto un altro figlio chiamato Leopoldo. Si è concluso così per la Seredova un capitolo importante della sua vita tra il trambusto mediatico che il divorzio ha generato all’epoca.

La nuova vita di Alena Seredova

Anche per la Seredova, però, è arrivato il lieto fine ed equivale ad un nome ben preciso: si tratta di Alessandro Nasi, uomo chiave per la Juventus che gode di grande fiducia da parte degli Agnelli. I due fanno coppia fissa da diversi anni ed insieme sono anche genitori di Vivienne Charlotte nata due anni fa.

Per la coppia c’è in vista la certezza di convolare a nozze molto presto benché ancora si conoscano i dettagli più succulenti. Tuttavia, se prima erano solo voci di corridoio ora la stessa Alena ha confermato le loro intenzioni in una recente intervista a Verissimo dichiarandosi estremamente emozionata per l’evento.

La sorella di Alena Seredova

Sicuramente a supportarla in qualsiasi scelta c’è sua sorella Eliska Seredova con cui la modella ha un rapporto specialissimo. La donna è nata ben undici anni dopo Alena quindi il 7 gennaio del 1989. Si vocifera che sia stata proprio lei ad organizzare le prime nozze di Alena ma con molta probabilità questa volta si supererà per davvero.

Eliska è molto riservata rispetto alla sua vita privata per cui il profilo Instagram è privato e solo le persone a lei vicine possono vederlo. In verità, però, la piccola tra le Seredova compare spesso sui social della nota modella ceca in tutta la sua evidente bellezza. La somiglianza è a dir poco incredibile e sul web i follower di Alena impazziscono letteralmente.