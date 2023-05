News Anna Oxa: ‘i polmoni sono compromessi’, la lotta contro la malattia porta i segni | Calvario infinito Di Ambra Ferri - 9

Anna Oxa porta ancora sulla sua pelle i segni di quella terribile malattia contratta ormai un anno fa. Ecco cosa è successo alla cantante.

Molti l’hanno vista diversa sul palco di Sanremo e non si sbagliavano: Anna Oxa è cambiata parecchio da quando ha contratto quella terribile malattia. Forse non tutti sono a conoscenza del calvario che la cantante ha attraversato meno di un anno fa.

Un periodo difficile fatto di ricoveri, visite mediche, dolori lancinanti e momenti di profonda paura. Anna Oxa si è fatta forza ed è riuscita a superare quel periodo buio, ma le sue condizioni di salute ne risentono ancora oggi.

Ecco cosa ha avuto la cantante sanremese e quali sono le conseguenze psicofisiche che tutt’oggi si porta dietro.

Anna Oxa ricoverata per due giorni

Chi la segue lo sa: Anna Oxa è un personaggio molto enigmatico. Non ama parlare – nemmeno di sé -, è parecchio riservata e proprio per questo sappiamo pochissimo del calvario medico che ha attraversato circa un anno fa. Le sue condizioni di salute erano davvero compromesse e si temeva per il peggio. Ma cosa è successo?

Molti telespettatori hanno notato un clamoroso cambiamento nel suo aspetto fisico: il pubblico, infatti, l’ha trovata ingrassata. Critiche dure scritte sui social che alcuni hanno categorizzato come body shaming. Anna Oxa non ha risposto alle provocazioni, ma oggi salta fuori la verità.

Cosa è successo un anno fa

Solo i fan più fedeli sanno che la causa del cambiamento è da ricondurre proprio alla grave malattia che l’ha colpita l’anno scorso. Mentre la cantante si stava preparando per un concerto al Teatro Corso di Mestre, ha contratto il Covid. È stata talmente male che ha dovuto sospendere la data ed è stata ricoverata in ospedale per due giorni.

L’11 aprile è stata dimessa dalla struttura, ma la cantante ha avuto bisogno di più tempo per riprendersi completamente. Insomma, le sue condizioni di salute erano talmente compromesse da non riuscire a fare la cosa che più e piace: cantare.

Anna Oxa aveva contratto una forma molto aggressiva di Covid tanto da aver dovuto affrontare un periodo riabilitazione che prevedeva il recupero dell’elasticità dei polmoni. Per fortuna oggi sta bene, ma sebbene sia passato un anno, risente ancora di alcune conseguenze legate alla contrazione del virus, i polmoni compromessi hanno necessità di un lungo periodo per potersi riprendere dalla malattia.