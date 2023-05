News William senza vergogna: porta l’amante all’incoronazione di Re Carlo III | Ecco chi è Di Ambra Ferri - 13

L’amante del Principe William esce allo scoperto e la clamorosa notizia fa impazzire i sudditi: e ora Kate come gestirà la questione?

La Royal Family non ha fatto in tempo a riprendersi dalla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III che già è tornata a riempire le prime pagine dei giornali inglesi, questa volta per via di uno scandalo reale che vede al centro un adulterio.

Sembra che durante la cerimonia fosse presente proprio “l’amante” del Principe William: ma qual è stata la reazione di Kate Middleton? Ecco come sono andate le cose durante l’evento e quello che non è stato ripreso dalle telecamere.

Chi è l’amante di William

Il nome della donna è Rose Hanbury: a qualcuno suonerà familiare, proprio perché da viene soprannominata “l’amante di William” e ci si chiede come faccia a gestire le cose Kate. La Hanbury è marchesa di Chomondeley, oggi moglie del Lord in Waiting – marchese di Cholmondeley – e mamma di Oliver, che stava proprio al fianco del Principe George durante l’incoronazione di Re Carlo III. Insomma, i due non si fanno problemi a mostrarsi insieme nemmeno durante gli eventi pubblici più importanti.

La donna è bellissima, tanto da avere alle spalle un passato da modella di successo. Oggi, invece, si è guadagnata un posto di rilievo nella famiglia reale inglese perché ricopre un ruolo importante per Re Carlo III.

Kate e Rose: da amiche a rivali

I sudditi più attenti hanno notato che durante la cerimonia di incoronazione, celebrata lo scorso 6 maggio, Kate e Rose non si sono guardate in faccia, eppure sembra che in passato fossero amiche. Tutto è cambiato quando il The Sun ha pubblicato un articolo bomba sul presunto tradimento del Principe William che la vedeva come protagonista: da lì, le due non si sono più scambiate uno sguardo, nonostante spesso compaiano insieme per via di impegni pubblici.

Dal 2019 Rose Hanbury viene soprannominata “l’amante di William” per via di uno scatto che li avrebbe incastrati. La foto incriminata, però, era completamente sfocata, ecco perché non si è mai riuscito a fare chiarezza sulla situazione. Nonostante non si riuscissero a distinguere dettagli importanti della scena, da quel momento Rose è diventata per tutti l’amante di William, per altri “la nuova Camilla”. Insomma, non è chiaro se tra i due ci sia solo una profonda amicizia o se sia stato consumato un atto di adulterio. Quello che è certo e che alimenta i sospetti è che tra Kate e Rose non scorre buon sangue.