News Filippo Bisciglia: incidente stradale gravissimo, cosa in ospedale | Profondamente coinvolto Di Marina Drai - 12

Notizia terribile per Temptation Island e il suo conduttore Filippo Bisciglia: un noto personaggio è stato coinvolto in un brutto incidente.

Temptation Island sta scaldando i motori ed è pronto a intrattenere il pubblico con una nuova edizione. Il format, ideato da Maria De Filippi, è uno dei più seguiti sulle reti Mediaset ed è infatti arrivato ormai alla decima edizione.

Le nuove puntate andranno in onda a partire dal 26 giugno e, come ogni anno, vedranno coppie all’apparenza indistruttibili cercare di sopravvivere a tentatori e tentatrici. Riusciranno gli amanti a resistere al fascino del proibito o finiranno per tradire la propria dolce metà?

Quest’anno si riconferma alla conduzione del reality Filippo Bisciglia, ormai volto indissolubile del programma. L’ex gieffino è molto apprezzato dal pubblico di Mediaset e i suoi fan hanno tirato un sospiro di sollievo quando è stato annunciato il suo ritorno nella trasmissione.

Manca poco più di un mese all’inizio di Temptation Island e già emergono le prime indiscrezioni sui concorrenti: pare che tra le coppie ci siano alcuni volti noti di Uomini e Donne. La situazione comincia a farsi davvero interessante ma purtroppo, oltre alle buone notizie, c’è stato anche un incidente inaspettato.

Filippo Bisciglia senza parole

Qualche settimana fa è giunta la notizia di un terribile incidente in cui è rimasta coinvolta una delle ex tentatrici di Temptation Island. Si tratta di Carlotta Adacher: la donna è rimasta vittima di un incidente stradale ed è finita all’ospedale in condizioni preoccupanti.

La tentatrice aveva messo in crisi la coppia composta da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni: Carlotta e Alessandro si erano persino messi insieme al termine del programma e avevano continuato la relazione per alcuni mesi, finché Alessandro aveva trovato di cattivo gusto un contenuto pubblicato da lei sui social e il rapporto si era concluso dopo diverse incomprensioni.

Le condizioni di salute

A chiarire le condizioni di salute di Carlotta ci ha pensato sua sorella Alessia. La ragazza ha spiegato che l’ex tentatrice non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato ferite e fratture importanti al volto e per questo dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. I fan si sono subito preoccupati e non smettono di visitare il suo profilo Instagram.

“Carlotta ci tiene a dare un seguito al suo profilo, e a tenervi aggiornati” ha scritto la sorella dell’ex tentatrice. “Non smette di pensare a tutte le persone che l’hanno seguita e sostenuta. Voglio ringraziarvi per tutto l’affetto che dimostrate. Per favore, non smettete di farlo, perché in questo momento c’è bisogno di supporto e calore umano. Ripeto: non è in pericolo di vita, ma il percorso non sarà facile. Io sono positiva, vi terremo aggiornati“.