Auto pericolose, richiamo immediato per questi modelli: rischi la vita | Mettiti al sicuro

Questi modelli di auto hanno ricevuto un numero incredibile di richiami per guasti e problematiche, il rischio di incendio è molto alto.

Quando si guida un veicolo, è importante essere al corrente di tutte le sue caratteristiche, così che in caso di pericolo si sa come comportarsi. Fare un check completo della propria automobile è un’azione importantissima da fare con regolarità per evitare di mettere a rischio se stessi e gli altri. Tuttavia, fare un’ottima revisione non è sempre sufficiente per sentirsi al sicuro.

Esistono dei modelli di auto che sono stati categorizzati come pericolosi. Stando alle ultime segnalazioni, moltissimi autisti hanno riferito di guasti e problematiche che li hanno messi in pericolo più volte.

La cosa peggiore di queste auto è che il rischio di incendio è molto elevato, ecco perché è importante sapere di quali modelli si tratta. Se la vostra auto corrispondesse a questo modello, allora dovreste farle fare un controllo e magari ragionare su un cambio.

A fare il richiamo è stato Stellantis, il noto gruppo automobilistico, che ha richiamato l’attenzione su un modello di automobile in particolare.

L’allarme lanciato da Stellantis

Il colosso automobilistico di fama mondiale ha emesso un richiamo per il rischio di incendio su oltre 90.000 vetture ibride plug-in: tra queste la Peugeot, Citroen, Opel e DS. Il problema di questi veicoli tedeschi è da ricondurre alla batteria di trazione, che arrugginendosi potrebbe provocare incendi. Se avete uno di questo modello d’auto, sappiate che il richiamo interessa i modelli realizzati tra l’anno 2019 e 2023, quindi anche i più nuovi.

Non solo i PHEV, anche i minivan mettono in pericolo gli automobilisti. Stellantis ha segnalato come veicolo pericoloso la Chrysler Pacifica Hybrid, segnalato per la terza volta dal 2020. In Nord America sono state segnalate ben 967 vetture di questo tipo solo nel 2023: questi dati danno un’idea della gravità del quadro descritto e sottolineano la necessità di un intervento immediato da parte della casa automobilistica.

I modelli a rischio incendio

Nel caso della Chrysler Pacifica Hybrid il malfunzionamento è da ricondurre a un tubo difettoso presente nel veicolo, che potrebbe perdere carburante, mettendolo a rischio incendio. La segnalazione riguarda i veicoli venduti in Nord America, ma è sempre consigliato fare un controllo alla propria auto, soprattutto se corrisponde a uno dei modelli sopra citati.

Intanto Stellantis si è già messa all’opera per rimediare all’insuccesso della produzione, contattando i proprietari dei veicoli per un controllo gratuito e la riparazione del tubo del carburante dei minivan. Per quanto riguarda i PHEV, se necessario, la casa automobilistica inserisce fori di drenaggio dell’acqua al fine di prevenire la ruggine.