Bomba su Mediaset, la rete trema e saltano delle teste: “Entro venerdì” | Ultimatum allarmante 

Arriva una bomba assurda su Mediaset che rischia di far saltare diversi testi, è stato anche dato un ultimatum. Conseguenze drastiche.

I fuorionda di Striscia la Notizia, si sa, fanno sempre paura: basta pensare a quello di Andrea Giambruno, di cui si è parlato per giorni e è costato il lavoro al conduttore, che ha deciso di lasciare l’incarico.

L’ultimo pubblicato da Striscia riguarda ancora una volta Mediaset e le conseguenze di questo filmato potrebbero essere gravissime. C’è chi scommette che potrebbero saltare alcune teste, ossia che delle persone importanti verranno licenziate.

Effettivamente, l’allarme e le lamentele che si sentono nel video lasciano intendere che a breve ci sarà qualche cambiamento, di cui saremo tutti testimoni.

Da quando è morto Silvio Berlusconi, Mediaset è una macchina in rivoluzione che vede a capo l’erede Piersilvio. Eppure, nessuno si aspettava che succedesse una cosa tanto grave.

Mediaset verso licenizamenti?

Possiamo dire con fermezza che Antonio Ricci ha colpito ancora, svelando al grande pubblico tutte le problematiche che affliggono una delle aziende più famose d’Italia. C’è del malcontento e qualcuno potrebbe essere licenziato. “Fanno pena”, si sente dire nella clip. Il protagonista è infervorato e non si tiene un cecio in bocca: è chiaro a tutti che qualcosa deve cambiare. Ma cosa è successo esattamente?

L’ultimo fuorionda di Striscia la Notizia vede come protagonista Bianca Berlinguer, la famosa giornalista e conduttrice a capo del programma Carta Bianca. Nel video si vede e si sente Bianca che si lamenta dei pezzi scritti dai collaboratori. È dispiaciuta per quello che sta andando in onda: “Adesso fanno pena anche i pezzi del settimanale”, “Non c’era un pezzo decente”, dice. Insomma, nel video si capisce chiaramente che la conduttrice non è contenta del lavoro che sta facendo il suo team, ecco perché molti scommettono che qualcuno verrà lasciato a casa.

Lo sfogo di Bianca Berlinguer

Il video ha scatenato il web: c’è chi sostiene Bianca e afferma che in quanto conduttrice ha tutto il diritto di esprimere il suo malcontento, ma c’è anche chi pensa che abbia esagerato. Sicuramente mentre parlava non pensava che sarebbe finita su Striscia la Notizia, quindi quello della Berlinguer è stato uno sfogo.

Non sappiamo se qualcuno verrà licenziato o se verranno presi dei provvedimenti. Quello che è certo, è che la conduttrice non è contenta di ciò che stanno trasmettendo in onda e non intende accettare ulteriori errori.