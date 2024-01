Vanessa Incontrada, trapelato il filmino completamente nuda: è una bomba sexy | Ma arrivano gli insulti

È trapelato un filmino di Vanessa Incontrada completamente nuda e in pose bollenti, è bellissima ma piovono gli insulti per la situazione.

Sta girando sul web un video di Vanessa Incontrada senza veli. La famosa conduttrice di Zelig ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando aveva solo 17 anni, quando faceva l’indossatrice.

Nel tempo è diventata una showgirl per diversi programmi Mediaset e oggi è la donna di successo che conosciamo.

Tuttavia, nelle ultime ore non si fa altro che parlare di lei per via di un vecchio filmino che qualcuno ha rispolverato e messo in rete.

Vanessa Incontrada era giovanissima e molto disinvolta. Il filmino non lascia spazio all’immaginazione e per questo motivo è stato inondato di commenti da parte degli utenti, talvolta molto velenosi. Ma di cosa si tratta?

Vanessa Incontrada senza veli

Si sa, il web è pieno di leoni da tastiera che cercano l’occasione giusta per attaccare le persone, soprattutto quando si tratta di vip. È quello che sta succedendo a Vanessa Incontrada, al centro della bufera mediatica per un suo vecchio filmino che sta girando in rete. Per ora non c’è ancora stata una risposta da parte della conduttrice, ma c’è chi scommette che presto si farà sentire per dire la sua e mettere a tacere tutte le voci che circolano su di lei.

Nel video in questione si vede Vanessa Incontrada in intimo, mentre si muove in modo sexy sulla canzone di Shakira She Wolf. È disinvolta e, se all’inizio la vediamo in intimo, alla fine si sfila anche il reggiseno. Si tratta del video di un provino girato per Mediaset: la Incontrada era giovanissima, aveva solo 19 anni. Il tema da rispettare era “Sexy e casto al contempo”. Stava iniziando la carriera in televisione e spesso le ragazze si imbattevano in questo tipo di provini per entrare nel mondo dello spettacolo.

Il web si scatena

Il video è stato inondato di commenti di utenti che hanno espresso il loro disgusto per le modalità di provini che venivano proposte all’epoca. Correva l’anno 1997 e per entrare in televisione dovevi affrontare questo tipo di prova: come si video in rete, una giovane Vanessa Incontrada cercava di essere disinvolta su una musica sexy per rispettare il tema proposto dai produttori.

C’è chi nei commenti definisce questi provini degli “abusi consentiti dalla legge”, chi si chiede come potesse essere normale un provino del genere. Insomma, il web è rimasto piuttosto scosso dal video del 1997: ovviamente Vanessa Incontrada ha fatto solo quello che le è stato richiesto per iniziare una carriera in tv che poi si è rivelata promettente.