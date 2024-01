Uomini e Donne, urla e pianti strazianti in studio: Tina colpisce ancora | Maria non riesce a fermarla

Durante la puntata scoppia il putiferio tra urla e pianti isterici, alcune frasi di Tina sono andate troppo oltre e nemmeno Maria riesce a fermarla.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda il 17 gennaio su Canale 5, gli spettatori sono stati sorpresi da colpi di scena, attacchi e rivelazioni inaspettate. Tra i protagonisti spiccano Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, la cui frequentazione, contro ogni pronostico, sembrava prosperare.

Tuttavia, la felicità degli innamorati è stata messa a dura prova quando Armando Incarnato e Roberta Di Padua, tornati al trono over dopo un periodo di assenza, hanno deciso di attaccare entrambi senza mezzi termini. Il loro ritorno ha portato nuovi venti di tensione nello studio di Uomini e Donne, e i telespettatori erano impazienti di vedere come si sarebbero svolti gli eventi.

Il cavaliere partenopeo, Armando Incarnato, ha fatto il suo ritorno dopo una lunga assenza, sconvolgendo le dinamiche già instabili tra Alessandro e Cristina. Molti fan del programma erano curiosi di scoprire cosa ne pensasse Armando dell’avvicinamento tra i due, considerando la breve frequentazione avuta in passato con Cristina, senza mai concederle la possibilità di approfondire la conoscenza.

Nella puntata del 17 gennaio, Armando ha manifestato il suo dissenso riguardo alla scelta di Cristina di uscire con Alessandro, screditando la dama e mettendo in dubbio le sue intenzioni. Il cavaliere ha espresso il suo punto di vista, ma a sorprendere i fan è stato un momento particolare che coinvolgeva l’amata conduttrice Tina Cipollari.

Cosa è successo in studio: putiferio

Come sempre, Tina ha lasciato andare la sua verve incontenibile, rivolgendo accuse esplosive a Cristina Tenuta. Le dichiarazioni della Cipollari hanno sconvolto gli spettatori, e la situazione è diventata ancor più complicata quando le sue “accuse” sono state dirette proprio a lei. La sua reazione e il confronto con Tina hanno contribuito a creare uno degli episodi più intensi e dibattuti della stagione.

L’episodio in questione si è verificato il 16 gennaio: uno dei momenti più intensi e controversi durante la puntata, quando Tina Cipollari ha apertamente attaccato Beatriz, la corteggiatrice del tronista Brando. Nel tentativo di difendersi, Beatriz ha spiegato quanto le sia difficile superare le delusioni vissute in passato. Tina, però, ha reagito con incredulità, dichiarando: “Questo atteggiamento non me lo aspetto da una ragazza giovane. Ma che ti hanno fatto? Hai vent’anni”. Beatriz ha risposto con fermezza, sottolineando che un’interlocutrice di una certa età che le parla in quel modo la mette a disagio, ribadendo l’insegnamento di non giudicare che le è stato trasmesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vipsy (@vipsy.it)

Il video shockante

La discussione è esplosa a causa di alcuni commenti taglienti dell’opinionista, che ha definito “pesante” l’atteggiamento della giovane di soli vent’anni. “Che ti sarà mai successo in passato per essere diventata così?” ha sbottato Tina, scatenando una serie di reazioni e provocando la reazione immediata di Beatriz, che ha cercato inizialmente di replicare alle accuse.

Tuttavia, la tensione è salita a tal punto che Beatriz, visibilmente scossa, ha lasciato lo studio tra le lacrime e le urla di disperazione. Ma la situazione è poi degenerata quando Brando e Beatriz sono stati chiamati al centro dello studio per discutere dell’ultima esterna. Nonostante sia stata la giovane a organizzare l’incontro, il tronista si è rifiutato di baciarla, creando ulteriore imbarazzo.