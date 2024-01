Sandra Milo ci ha lasciati, ecco le cause della morta: quella richiesta improvvisa | È stato fatale

Una delle icone della nostra televisione ci ha lasciati, all’età di 90 anni Sandra Milo si è spenta tra l’amore della sua famiglia.

Questo 29 gennaio sarà ricordato per sempre per la scomparsa di una delle donne più iconiche della nostra televisione e non solo, musa di Federico Fellini, Sandra Milo è stata un’attrice, una conduttrice televisiva, una cantante e ovviamente un personaggio televisivo.

Abbiamo appreso da poco che si è spenta nella sua abitazione all’età di 90 anni dopo aver vissuto una vita straordinaria, tra film e arte. All’attivo aveva oltre settanta film.

Negli ultimi anni e fino a pochissimo tempo fa l’abbiamo vista sugli schermi nel programma televisivo su TV8 ‘Quelle Brave ragazze’ dove insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti girava luoghi lontani in un viaggio on the road sull’ormai iconico van maculato.

Con le sue colleghe era alla scoperta di culture e usanze differenti da quella in cui sono cresciute e hanno vissuto, si sono messe alla prova per vivere un’avventura straordinaria e regalarci momenti indimenticabili.

Le cause della morte di Sandra Milo

Proprio per la trasmissione Quelle brave ragazze, la notizia della morte della Milo, è arrivata come una doccia fredda. La si vedeva allegra e piena di voglia di fare e scoprire, con la sua dolcezza ormai diventata un suo segno distintivo e quella voce impossibile da non riconoscere, che trasmetteva tenerezza ma anche una certa sicurezza.

La notizia del suo decesso ha lasciato un tremendo dolore e un enorme punto di domanda su quali siano state le cause che hanno portato a questo triste epilogo. È stata proprio la sua famiglia che ha dato la triste notizia nella mattinata del 29 gennaio 2024. Dalle ultime informazioni trapelate sulle sue condizioni di salute non emergono particolari malattie che potrebbero aver aggravato la sua situazione.

La richiesta di Sandra Milo che ha messo in allarme

Dalla notizia dell’ultim’ora sulla morte di Sandra Milo emerge un dettaglio in particolare che ha allarmato, la sua richiesta negli ultimi giorni di essere portata a casa con la sua famiglia, facendo così seguito alle sue ultime volontà e di conseguenza lanciando un forte allarme e preoccupazione che la situazione stesse precipitando velocemente. La richiesta infatti è stata fatale e probabilmente Milo sapeva che si trattava della fine.

Al momento in cui stiamo scrivendo la famiglia non ha ancora confermato le cause del decesso, si presume per cause naturali dovute alla sua età. È molto probabile che nelle prossime ore si avranno maggiori aggiornamenti per capire che quale è stata la causa specifica che ha stappato all’Italia l’amatissimo Sandrocchia, il nomignolo che le aveva dato affettuosamente Fellini.