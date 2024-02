Angelina Mango torna a casa, ma senza sua mamma: è successo in queste ore | L’annuncio pietrifica tutti

È solo di poco tempo fa l’annuncio che ha lasciato tutti pietrificati, Angelina Mango torna a casa, ma senza sua mamma. Ecco cos’è successo.

Il settantaquattresimo Festival della canzone italiana si è concluso lo scorso sabato e ha eletto come vincitrice Angelina Mango con il brano La noia. Acclamata sia dal pubblico a teatro che da quello a casa, Angelina si è trovata avvolta da tanto affetto e stima proveniente anche dai suoi colleghi e amici.

Tuttavia, per la cantautrice non ci sono solo gioie ma anche eventi imprevisti dovuti al fatto che quando è tornata a casa non c’era sua mamma ad accoglierla. Una notizia recentissima che ha lasciato tutti i suoi fan e colleghi senza parole e che ha spiazzato la cantante per la repentinità dell’accaduto. Vittoriosa di Sanremo 2024 la Mango torna a casa senza trovare sua mamma a darle in benvenuto.

Al posto della madre di Angelina c’è un’altra persona ad accoglierla e questa decisione è stata presa in pochissime ore, lasciando interdetti sia il pubblico che l’artista stessa. Una notizia che ha pietrificato tutti i conoscenti (più o meno vicini) di Angelina e che le sono stanti accanto in questo momento così particolare.

La notizia shock è che tra pochi giorni la cantante si presenterà come ospite in un noto programma televisivo nel quale verrà accolta non da sua mamma ma da un’altra persona altrettanto importante per lei. Stiamo parlando del prossimo appuntamento tv programmato per il 18 febbraio che vedrà la Mango ritornare tra i banchi di scuola di Amici.

Angelina Mango torna ad Amici

Domenica prossima la Mango ritornerà nella sua seconda casa, il luogo dove ha imparato a gestire le emozioni più forti e a diventare la grande cantante che è oggi. Ad accoglierla ci sarà la sua seconda mamma, ovvero Maria De Filippi, che l’ha seguita fin dall’inizio e le ha permesso di sbocciare come artista e migliorarsi sempre di più.

L’annuncio che Angelina sarebbe tornata alla scuola di Canale 5 ha pietrificato tutti i suoi fan per la sorpresa e la gioia e la stessa cantante si è detta emozionata di ritornare alla scuola di Amici dopo un anno. Non appena Angelina Mango è stata proclamata vincitrice a Sanremo 2024, una delle prime persone che si è congratulata con lei è stata proprio la De Filippi.

Angelina e Maria, un rapporto speciale

L’anno scorso Angelina era tra i concorrenti del talent show di Canale 5 ed eri lì per studiare e migliorare la sua arte canora. Durante la scorsa edizione, Maria De Filippi ha preso sotto la sua ala protettiva Angelina e l’ha guidata nel suo percorso di formazione, insegnandole a gestire le sue emozioni e a dedicarsi completamente alla musica. Come una mamma chioccia, la De Filippi si è presa la premura di seguire e spingere la Mango lungo una strada difficile ma ricca di soddisfazioni che l’avrebbero portata sicuramente al successo.

Cosa che è accaduta propria sabato scorso vincendo il Festival di Sanremo 2024 con la canzone La noia. Domenica prossima, quindi, vedremo e ascolteremo Angelina Mango esibirsi nel suo brano vittorioso anche ad Amici, pietrificando tutti in studio e a casa per la sua bravura e la sua interpretazione.