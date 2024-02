Roberta e Alessandro, svelata la lietissima notizia: a Uomini e Donne è successo | Non lo possono più nascondere

Una delle coppia che più ha fatto battere il cuore a Uomini e Donne, Roberta e Alessandro finalmente danno la bellissima notizia.

La notizia dell’uscita dal programma Uomini e Donne della coppia Roberta e Alessandro ha suscitato non poche chiacchiere, in tantissimi hanno seguito con passione le loro vicende.

Durante il dating show più seguito d’Italia, che vede come padrona di casa la queen della televisione, Maria De Filippi, molte coppie hanno trovato l’amore e ultima ma non ultima proprio quella formata da Roberta e Alessandro.

Tra loro non è stato subito amore a prima vista, infatti proprio il cavaliere le ha tentate tutte per conquistare il cuore della tronista che, dopo un’iniziale diffidenza, ha ceduto al fascino del suo corteggiatore.

Quello che è successo in seguito però ha lasciato tutti senza parole e soprattutto ha ferito profondamente Roberta, infatti proprio il cavaliere e Cristina pare abbiano passato la notte insieme, anche se hanno sempre sostenuto che non sia successo niente, sono arrivate testimonianze contrastanti.

Alessandro e Roberta, una bellissima notizia dopo la stroncata

La notizia della notte passata insieme dei due tronisti ha scombussolato la situazione, una persona amica in comune di Alessandro ha deciso di parlare specificando che i due sono stati insieme e non hanno giocato a carte. Il messaggio inviato non lasciava dubbi su quello che parrebbe essere un tradimento proprio all’inizio della storia d’amore con Roberta.

Non solo la fonde vicina al corteggiatore salentino sembra aver svelato una triste verità, ma pare anche che lo stesso non abbia avuto sempre buone parole per quella che attualmente è la sua compagna. Una dichiarazione di questo tipo avrebbe potuto rovinare la relazione appena iniziata, invece pare che si siano trattate solo di male lingue e che i due siano più felici che mai, anzi, si sono presentati insieme anche nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e hanno dato la bella notizia.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Durante l’intervista di Silvia Toffanin alla neo coppia Alessandro e Roberta si è parlato molto della loro relazione chiacchierata, i due sono apparsi particolarmente uniti e così hanno dato una bellissima notizia al pubblico.

Quello che si pensava potesse essere un inizio già rovinato da uno spiacevole accadimento si è rivelato invece essere una solida relazione che riesce a non tenere conto di tutto quello che può succedere a una coppia che si trova al centro dell’opinione pubblica. Per due persone che frequentano la televisione da poco tempo non è affatto semplice riuscire a non farsi trascinare a fondo dai pettegolezzi. Ma pare proprio che i due abbiano dato al pubblico la più bella notizia di tutte.