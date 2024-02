Morgan, “accetti perché ti fa comodo”: scontro con Dargen D’Amico | Si è ‘venduto’ al…

Si accende nuovamente uno scontro violentissimo tra Morgan e Dargen D’Amico, accusato di aver accettato alcune condizioni per vendere di più.

Lo sappiamo: il Festival di Sanremo riesce sempre a scatenare numerose polemiche e a far parlare di sé e dei suoi cantanti almeno fino alla stagione estiva. Ovviamente, la settantaquattresima edizione non è da meno e in mezzo alla marea di critiche e polemiche scaturite per diverse ragioni, c’è un noto personaggio televisivo che ha accusato un cantante in gara di fare il gioco di altri.

Il recente scontro si è accesso tra Morgan e Dargen D’Amico, una discussione molto animata che il fondatore dei Bluvertigo ha fatto con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. L’argomento principale è Dargen, il suo brano di Sanremo 2024 e le sue varie mise che ha sfoggiato nelle cinque serate. Come mostra un video su Instagram i due, assieme ad una terza persona non identificata, si sono ritrovati in un locale per discutere del rapper.

Corona ha sottolineato in modo alquanto dispregiativo l’outfit scelto da Dargen D’Amico per la prima sera (ovvero il completo con gli orsetti cuciti sulla giacca) ed ha espresso il suo dissenso riguardo al tema affrontato dal cantante a Sanremo, ovvero quello della guerra. Quasi imboccato da Fabrizio Corona, Morgan ha definito D’Amico un Wanna Be.

Con questo termine il cantautore ha voluto sottolineare il concetto di ‘voglio essere’ e il fatto che, alla fine, Dargen D’Amico avrebbe ceduto al sistema per avere più visibilità. Secondo quanto detto da Corona, se ti presenti a Domenica In e a Sanremo vestito così e con una canzone del genere il tuo disco avrà successo.

Morgan accusa D’Amico a chiare lettere

Come dice Morgan, se si accettano le regole di un determinato sistema è solo perché fa più comodo e questo lo ha attribuito al comportamento di Dargen D’Amico. Come hanno detto sia Corona che Morgan e l’altro ragazzo con cui parlano, D’Amico sarebbe un finto ribelle che fa tutto questo solo per ottenere il consenso del pubblico.

A Fabrizio e a Morgan non va giù il fatto che questo rapper milanese abbia portato il tema della guerra a Sanremo perché, stando a quanto hanno detto, Dargen non l’avrebbe mai fatto prima. Invece, come si può leggere nei vari commenti degli utenti, pare proprio che il cantante abbia già affrontato temi del genere in diversi album usciti anni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dillinger News (@dillingernews)

Svendersi al migliore offerente

Ascoltando le parole pronunciate da Morgan, sembra che l’artista voglia arrivare ad una conclusione che poi non ha chiaramente esplicato. Dal suo discorso, infatti, si evince che Morgan sottintenda come Dargen si sarebbe venduto solo per avere più visualizzazioni e critiche positive. In questo modo, sempre secondo le loro opinioni, il rapper avrebbe la strada spianata.

In questo breve video si può comprendere come Fabrizio Corona e Morgan non conoscano a fondo la discografia di Dargen D’Amico e come, invece, gli utenti lo abbiano difeso in merito al tema della guerra da lui già affrontato. Vedremo se il rapper milanese risponderà a queste numerose accuse fattegli dall’ex re dei paparazzi e dal frontman dei Bluvertigo.