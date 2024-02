La Principessa è morta, è arrivata la drammatica notizia: un Paese in lutto | Ore buie per i sovrani

È arrivata la notizia che nessuno voleva sentire, non c’è stato nulla da fare per la Principessa. Lutto per il Paese.

Una notizia che mai avremmo pensato di sentire così all’improvviso e che ha lasciato un vuoto enorme non solo nei suoi sudditi ma anche nel resto del mondo. La dipartita della Principessa ha lasciato una voragine incolmabile nel mondo dell’aristocrazia, dell’alta società e della moda. Una donna che è stata in grado di lanciare diverse mode con abiti semplici ed eleganti, pregi che l’hanno sempre contraddistinta.

Purtroppo, la Principessa è venuta a mancare in maniera improvvisa e del tutto inaspettata lasciando tutta la sua famiglia con il cuore e l’animo spezzato e catapultando l’intero Paese in un lutto devastante. È stata una donna amatissima in tutto il mondo, un’icona di stile, di eleganza e di portamento che verrà ricordata negli anni avvenire.

La morte della Principessa ha causato grande sconforto e dolore in tutto il mondo e la donna si lascia alle spalle marito e figli straziati dalla pena di aver perso la moglie e la madre così all’improvviso. Il pericolo sembrava lontano e, invece, ha colpito inesorabile lasciando senza parole sovrani, familiari, seguaci ed ammiratori di questa splendida donna che non verrà mai dimenticata.

Un lutto che riguarda non soltanto i sovrani e il Paese della Principessa ma anche l’intera popolazione mondiale. Questo perché la donna è stata in grado di conquistare con la sua forte personalità, il suo immenso carisma e l’inimitabile eleganza gli abitanti di tutti i paesi del mondo. È, dunque, un lutto non solo rilegato ad un unico Paese ma al mondo.

Addio alla Principessa

La morte di un membro di una Famiglia Reale tocca sempre il mondo intero ma questa dipartita in particolare ci riguarda più da vicino. Lo scorso 18 febbraio, infatti, è venuta a mancare Ira von Fürstenberg, la nipote di Gianni Agnelli. La donna aveva 83 anni e si è spenta a Roma la scorsa domenica.

Sua Altezza Serenissima Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg (nome completo) era nata a Roma nel 1940 ed era la figlia del Principe tedesco Tassilo von Fürstenberg e di Clara Agnelli, la sorella del potente industriale Gianni Agnelli. Ira von Fürstenberg viene ricordata come la Principessa ribelle per via del suo carattere forte e deciso che non ha mai nascosto.

Una vita appagante

Quando aveva 13 anni, Ira von Fürstenberg decise di posare come modella per Pucci, un amico di famiglia, e quando aveva solo 15 anni la Principessa salì all’altare con il Principe spagnolo Alfonso di Hohenlohe-Langenburg. La coppia ha avuto anche due figli, Christoph (morto nel 2006 in una prigione di Bangkok) e Hubertus. Il matrimonio è durato pochi anni e Ira von Fürstenberg si è innamorata di un altro uomo, ovvero il miliardario brasiliano Francesco Pignatari. Tuttavia, anche queste seconde nozze sono finite nel giro di pochi anni.

Ira von Fürstenberg ha avuto esperienze non solo nella moda ma anche nel cinema recitando in una trentina di film, tra cui Addio Lara (1967), 5 bambole per la luna d’agosto (1969) e Hello Goodbye (1970). Nello stesso anno, Ira von Fürstenberg ha anche presentato il Festival di Sanremo con Nuccio Costa ed Enrico Maria Salerno. Una perdita enorme non solo per l’aristocrazia italiana ma anche per il mondo intero.