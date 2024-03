Geolier lo ha tenuto nascosto: quello che fa la fidanzata è i… | Ecco perché non lo ha detto

In molti si sono chiesti chi fosse la fidanzata del giovane rapper napoletano, solo adesso emerge la verità. È proprio…

Geolier, il talentuoso rapper originario di Secondigliano, ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie al suo successo straordinario a Sanremo. Quest’anno, il Festival della Canzone Italiana ha registrato un record di ascolti e interesse e proprio la musica di Geolier che sta scalando le classifiche di Spotify.

Nell’edizione più recente del festival, Geolier si è posizionato al secondo posto nella classifica generale, alle spalle di Angelina Mango. La gara è stata intensa e avvincente fino all’ultimo respiro, suscitando polemiche riguardo alla vittoria probabile di Geolier. Infatti, nonostante avesse ottenuto il 60% del voto popolare, la stampa ha deciso di ridimensionare la sua quota di voti, decretando la vittoria della figlia di Mango e il secondo posto dell’artista campano.

Il brano di Geolier, “I p’ me tu p’ me” portato sul palco dell’Ariston sta raggiungendo dei record incredibili, dimostrando che il suo stile piace non solo a Napoli ma anche in tutto il Nord Italia. La canzone, incentrata su temi di amore e rispetto, ha catturato l’attenzione del pubblico di tutte le età.

Ciò che molti non sapevano è che Geolier è fidanzato con una ragazza bellissima e rinomata, soprattutto nel mondo dell’influencer marketing in Italia. Durante Sanremo, la fidanzata avrebbe potuto influenzare il pubblico con oltre 300.000 follower, ma ha scelto di rimanere in disparte per non oscurare la scena a Geolier. Ha seguito il rapper napoletano per tutto il suo percorso a Sanremo, supportandolo silenziosamente e contribuendo al suo successo.

Chi è la fidanzata di Geolier?

Si chiama Valeria ed è un’influencer bellissima molto nota in Italia, specializzata in beauty, trucchi e bellezza. La sua decisione di rimanere nel dietro le quinte durante Sanremo è stata una prova d’amore, di riservatezza, nonostante la fama e il successo di entrambi.

Non è ben chiaro come i due si siano conosciuti: tuttavia, è certo che Valeria sia originaria di Napoli e abbia un rapporto davvero stretto con il suo celebre fidanzato. A quanto pare Valeria è anche molto amica di un altro celebre personaggio, il noto portiere ex Milan Gigi Donnarumma anche lui campano e che ha tifato moltissimo Geolier durante la kermesse più importante della musica italia.

Le origini di Geolier

Incredibile credere, vedendo i risultati discografici attuali di Geolier, che il rapper abbia iniziato a farsi notare solo nel 2018 con il brano “P Secondigliano”, pubblicato su YouTube e diventato poi virale, biglietto da visita per un nuovo pubblico. Nel 2019, ha in seguito firmato un contratto con BFM Records di Luchè, pubblicando successivamente l’EP dal titolo”Emanuele”.

Il successo di Geolier a Sanremo ha coronato la sua carriera e consolidato la sua posizione di leader nelle classifiche musicali italiane. La sua storia d’amore con Valeria, tenuta in riservatezza, dà quel bel tocco romantico a questo trionfo, e dimostra che Geolier è non solo un rapper di talento ma anche un uomo tanto innamorato quanto privato con il rapporto con la bellissima Valeria.