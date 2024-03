Elisabetta Canalis, post cancellato immediatamente: ma lo avevano già copiato tutti | Si vede esplicitamente

Elisabetta Canalis, post cancellato immediatamente: si vede tutto ma i fan lo hanno salvato | Imbarazzo totale

Elisabetta Canalis, nota showgirl sarda, ha attraversato diverse fasi della sua carriera, da velina a conduttrice televisiva e ora, una presenza di spicco sui social media. La sua versatilità e il suo carisma l’hanno resa una figura amata ed apprezzata dal pubblico italiano. Tuttavia, di recente, un episodio imbarazzante sui suoi social ha catturato l’attenzione generale, mettendo in risalto il lato giocoso ma anche molto audace della celebrità.

La Canalis che già da diversi anni vive in America continua a mantenere un legame importante con i suoi fan in italia, soprattutto grazie ai social seguitissima da tanti suoi fan, alcuni più nuovo altri della “prima era” della showgirl.

L’ex velina sul suo Instagram posta contenuti che riguardano il suo privato ma racconta anche molto spesso delle sue passioni più grandi come la palestra, l’allenamento e il kick boxing. Tuttavia, un episodio in particolare che mostra la modella sarda in vesti un po’ inedite, ha suscitato non poco chiacchiericcio, tanto è che poi questo video incriminato è scomparso.

Recentemente, infatti, Elisabetta Canalis ha causato un po’ di imbarazzo tra i suoi follower su Instagram dopo che sembra aver rimosso rapidamente una storia abbastanza scabrosa che rivela alcuni lati alquanto audaci della donna.

Il video “incriminato”

La storia in questione mostrava la showgirl che, in compagnia della sua adorabile figlia Skyler Eva, faceva vedere ai suoi followers dei palloncini modellabili dati da portare a casa dalla scuola alla bambina . Tuttavia, una peculiarità di questi palloncini ha storto il naso degli utenti, suscitando l’ilarità del pubblico. La forma inconfondibile, vagamente fallica, di questi aggeggi ha generato una serie di commenti maliziosi e risate tra i presenti virtuali. Nel video, Canalis ha indicato i palloncini uno per uno, prima il bianco e poi il verde, sottolineando in modo velato la forma ambigua.

La situazione ha portato ad una serie di speculazioni sulle intenzioni della showgirl. Il suo però potrebbe essere stato un tentativo scherzoso per sdrammatizzare la situazione, ma il gesto ha sicuramente aggiunto quel tocco di malizia alla sua già vivace personalità. Con molta probabilità ha giocato volutamente col doppio senso, consapevole che la storia si sarebbe autoeliminata dopo 24 ore.

L’ironia della Canalis

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis fa ricorso a simili ammiccamenti. In passato, aveva condiviso un video in cui mostrava dei biscottini con forme altrettanto suggestive. La sua ironia e la capacità di non prendersi troppo sul serio sono caratteristiche che i suoi follower apprezzano e che rendono la star dei social ancora più affascinante.

Insomma, anche ora dopo tanti anni di carriera, con “strumenti comunicativi” diversi Elisabetta Canalis, grazie ad una carriera poliedrica ed una presenza intrigante sui social, continua a conquistare il pubblico italiano. L’episodio imbarazzante dei palloncini è solo l’ultimo capitolo di una lunga lista di situazioni che dimostrano la sua natura ironica. Resta da vedere quali sorprese ci riserverà la showgirl sarda nel futuro, ma una cosa è certa: Elisabetta Canalis sa come tenere viva l’attenzione dei suoi fan.