Renato Zero, “Mancare di rispetto!”: spara a zero in diretta Tv | Il suo ritorno è di fuoco

Renato Zero torna in tv come ospite del programma Michelle Impossible & Friends, ma la parata a zero è feroce. Parole di fuoco.

Renato Zero torna in tv. Il noto cantante italiano sarà ospite alla puntata di mercoledì 13 marzo del programma televisivo Michelle Impossible & Friends.

In prima serata su Canale 5, Renato Zero parteciperà al programma condotto da Michelle Hunziker di genere varietà e musicale. Nella prossima puntata ospiti della serata saranno, oltre a Renato Zero, Al Bano, Diletta Leotta, Raf e tanti altri interpreti musicali e personaggi televisivi.

Renato Zero in diretta tv farà parlare di sé come è accaduto lo scorso anno quando ha partecipato al programma condotto da Fabio Fazio a Che tempo che fa?

Ancora non si sa nulla, ma di certo i fan non vedono l’ora di vedere l’artista nel varietà condotto da Michelle Hunziker.

Renato Zero ospite nel varietà condotto da Michelle Hunziker: riemerge quanto accaduto lo scorso anno al programma Che tempo che fa

Con il ritorno in televisione di Renato Zero si torna a parlare di quanto accaduto lo scorso anno quando il cantante ha partecipato al programma televisivo Che Tempo che fa.

Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, è nato a Roma il 30 settembre del 1950. Noto cantautore e produttore discografico, è tra gli artisti italiani più popolari e di maggior successo. Dalla lunga e brillante carriera, Renato Zero ha pubblicato quarantacinque album. Con la sua personalità e il suo modo di fare, l’artista ha rivoluzionato la musica italiana.

La ricerca di uno stile che lo contraddistinguesse dagli altri è stata alla base delle decisioni personali e stilistiche di Renato Zero. Proprio nella trasmissione dello scorso anno di Che tempo che fa, l’artista ha raccontato il suo passato e il suo presente fatto di trasgressioni e atipiche scelte di vita, commentando negativamente il modo in cui la trasgressione viene interpretata oggi da figure come quella di Rosa Chemical.

L’attacco di Renato Zero a Rosa Chemical: la trasmissione di Che tempo che fa dello scorso anno scatena ancora la polemica

Nella trasmissione Che tempo che fa, Renato Zero ha espresso a Fabio Fazio le sue idee circa la performance di Rosa Chemical al Festival di Sanremo. Il noto cantante italiano ha criticato l’artista esordiente, riconoscendo come il look non basta di per sé per creare trasgressione, ma è necessario lo «spessore artistico».

Senza lo spessore artistico, aggiunge Renato Zero, «si campa una stagione e basta». In diretta televisiva alla trasmissione di Michelle Hunziker, sicuramente, l’artista parlerà di nuovo della sua vita. C’è grande attesa per la puntata di mercoledì prossimo.