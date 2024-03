Carta di credito, stop a Mastercard da marzo: te la disattivano e rimani senza soldi

Sono tantissimi i clienti Mastercard che si ritroveranno la carta di credito disattivata, il circuito Mastercard arriva allo stop definitivo.

Nonostante ci siano ancora persone che utilizzano il caro e vecchio contante per pagare le loro spese quotidiane e quelle extra, la maggior parte della popolazione si affida alla praticità e sicurezza delle carte di credito per poter pagare i loro conti. Utilizzare la carta rende più sicuri i pagamenti, ma non sempre la tecnologia ci viene in aiuto.

Infatti, per i moltissimi clienti Mastercard è iniziato un periodo davvero nero e pieno zeppo di problematiche legate proprio alla loro carta di credito. Una notizia che mette in ginocchio migliaia di persone che, alla cieca, si sono sempre fidate ed affidate alla loro carta Mastercard. Tuttavia, la novità ha spiazzato tutti gettandoli nel panico più totale.

Il primo avviso di questa disattivazione delle Mastercard è stato rilasciato nel 2021 ma, come ben sappiamo, in quel periodo avevamo ben altro a cui pensare come, ad esempio, una pandemia mondiale causata dal Covid. Un altro avviso è arrivato nel luglio 2023 che ha ricordato ai clienti Mastercard che si aveva dato inizio al procedimento di dismissione del circuito Maestro.

Questo perché le banche europee non hanno più la possibilità di emettere carte di credito Mastercard, che verranno sostituite dal circuito Debit Mastercard. Il colosso americano ha dovuto fare i conti con il progresso e ha dovuto aggiornarsi in merito per poter garantire un servizio sempre ottimale ai suoi clienti.

Carte Mastercard disattivate

Da luglio 2023 è partito il divieto di emettere nuove carte con il noto simbolo rosso e blu ma non è previsto il ritiro delle carte ancora in funzione. Seguendo l’iter previsto, le carte di credito Mastercard ancora in circolazione e funzionanti potranno essere utilizzate dai loro proprietari fino al 2027.

Quindi, dal 2021 del primo avviso siamo arrivati ad un tempo massimo fino al 2027 ma la notizia sta circolando con insistenza tra i clienti Mastercard perché chi ha ancora la carta attiva sta ricevendo una comunicazione ufficiale dalla propria banca. Questo avviso comunica che dal 31 marzo 2024 non si potrà più prelevare ed acquistare con la carta di debito.

Carte Mastercard disattivate, come procedere per non perdere tutto

Per evitare di vedersi sfumare tutti i propri sforzi nel mettere da parte qualche risparmio e non poterlo più utilizzare a causa della disattivazione delle Mastercard, si deve seguire un preciso iter entro un determinato limite di tempo. Da luglio 2023 siamo stati avvisati dell’obbligo di dire addio alla nostra Mastercard e per evitare di restare con un pugno di mosche in mano dobbiamo agire per tempo. Anche se il limite massimo ed ultimo è nel 2027, le Mastercard verranno comunque disattivate dal 31 marzo 2024 e, quindi, è sempre agire per tempo.

Per ottemperare a questa disattivazione dobbiamo richiedere in totale autonomia la sostituzione della carta di debito tramite il sito della propria banca. Accedendo all’area carte cercate quella specifica per le carte di debito. Se avete l’app dedicata potete eseguire il medesimo passaggio, ma dovete affrettarvi perché se la scadenza è prevista per il 31, dovete richiedere la sostituzione almeno entro il 20 marzo per non rimanere sprovvisti di carta di credito.