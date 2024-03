Annullamento bollo auto, la legge è passata: finalmente è successo | Non pagarlo mai più

Finalmente è di legge, arriva l’annullamento del bollo auto dopo anni in cui se ne parlava. Un addio felice.

Da anni si parla dell’annullamento del bollo auto, che è in definitiva una delle tasse più odiate dagli automobilisti. Sicuramente il fatto che il bollo abbia avuto un riscontro così tanto predominante ha la sua spiegazione.

Si tratta infatti di un tributo locale da versare alla regione in cui si ha la residenza, questi soldi sono poi necessari per finanziare le spese e incentivare i lavori sul territorio, come la manutenzione delle strade, che come sappiamo, purtroppo, in troppe regioni non viene fatta.

Proprio per questo motivo in moltissimi automobilisti lamentano il pagamento di una tassa che, alla fine, non reca nessun reale giovamento alla salute e alla sicurezza stradale. Anche perché il costo del bollo varia, anche notevolmente, a seconda del mezzo che si possiede.

Come tutti sanno, infatti, il calcolo del bollo viene fatto sul fattore inquinante del mezzo e sul calcolo della potenza fiscale della vettura, ovvero in kilowatt. Ma con il 2024 le cose stanno cambiano, proprio con l’inizio dell’anno è stato preso nuovamente in considerazione l’argomento.

L’addio al bollo auto tanto desiderato

Forse però non tutti sanno che il bollo auto non viene considerato uguale in tutta Europa, infatti ci sono diversi fattori che ne determinano il costo e ci sono Paesi più fortunati e alcuni più ‘sfortunati’. Indovina dove siamo collocati noi?

Se si prende ad esempio Paesi come Bulgaria, Ungheria e Austria la differenza sostanziale è che il bollo verrà calcolato solamente considerando la potenza in kilowatt della vettura, ovvero quella fiscale. Con grande differenza della Spagna, dove a differenza si paga a seconda dei cavalli fiscali. Ma quello che in tanti non sanno è che in altri Paesi non esiste proprio questa tassa.

L’addio al bollo è più che possibile in questo modo

Per fare un esempio pratico, in Francia, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Polonia e Slovacchia non viene assolutamente pagato il bollo auto, eliminando questa odiosissima tassa diventa davvero più agevole potersi permette un mezzo senza dover spendere centinaia di migliaia di euro di spese varie che non riguardano la manutenzione del mezzo. Che invece sono più che importanti per la sicurezza.

Quindi arriviamo all’Italia, ecco che allora ci si pone la domanda di come arrivare alla stessa soluzione di questi paesi. Esiste un metodo del tutto legale per evitare il salasso del bollo anche nel nostro Paese. Certo bisogna armarsi di buona volontà e spostare la proprie residenza in uno di questi Paesi dell’UE in cui non viene pagato il bollo auto, di legge non sarà più obbligatorio pagarlo.