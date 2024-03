Mika e il cancro al cervello: la notizia che ha distrutto la sua vita | Rompe il silenzio su IG

Mika è stato da poco ospite al programma Michelle Impossible, ma quello che in molti non sanno è stata la notizia distruttiva.

Il cantautore Mika è stato ospite alla terza e ultima puntata di mercoledì 20 marzo del programma televisivo Michelle Impossible & Friends.

In prima serata su Canale 5, Mika ha partecipato al programma condotto da Michelle Hunziker di genere varietà e musicale. Nell’ultima puntata ospiti della serata sono stati, oltre a Mika, Biagio Antonacci, Claudio Amendola e tanti altri interpreti musicali e personaggi televisivi.

Con il ritorno in tv di Mika hanno iniziato a circolare tantissime voci riguardanti il cantante e la notizia di una terribile malattia.

Mika ha infatti parlato di un tumore al cervello che ha sconvolto completamente la sua vita.

Il tumore che ha sconvolto la vita del cantautore Mika: cosa ha raccontato l’artista ospite al programma Michelle Impossible

Talentuoso cantante conosciuto a livello internazionale, Mika è amato in Italia per il suo ruolo di giudice di XFactor. Sempre gentile e professionale, Mika è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori e concorrenti del programma. Nonostante la sua personalità solare, la sua vita non è stata altrettanto serena e non lo è neanche ora che il dramma della malattia lo ha colpito.

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr., è nato a Beirut (in Libano) nell’agosto del 1983. Cantautore e showman libanese naturalizzato britannico, è figlio di madre libanese e padre statunitense. Dopo il trasferimento della famiglia a Parigi a causa della guerra civile libanese quando Mika aveva solo un anno, Mika ha vissuto dall’età di nove anni a Londra dopo che il padre, che lavorava per l’ambasciata americana in Kuwait, era stato tenuto in ostaggio durante la Guerra del Golfo e poi liberato. La sua carriera musicale inizia nel 2006 quando firma il contratto per pubblicare Grace Kelly, il suo primo singolo. Se dal lato della carriera musicale Mika ha avuto grandi successi, nella vita privata ha continuato a soffrire.

La triste notizia della malattia che ha colpito da vicino il cantautore Mika

Mika ha raccontato ai suoi fan che stava combattendo contro una drammatica malattia. Durante il periodo della pandemia da Covid-19, alla madre di Mika è stato diagnosticato un tumore al cervello. Né Mika né i suoi fratelli hanno potuto raggiungere la madre in ospedale a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Nel corso di un’intervista rilasciata a febbraio di due anni fa, Mika ha comunicato al mondo la morte della madre. La confessione di Mika ha lasciato tutti i fan senza parole per la commozione.