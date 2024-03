Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da brivido: Marta fa una scoperta agghiacciante | Si cercheranno i colpevoli

Nei prossimi episodi di Il Paradiso delle Signore sarà il momento di Marta e farà una scoperta agghiacciante. Come ne uscirà?

Il Paradiso delle Signore è una serie televisiva italiana che in questi otto anni di messa in onda è stata in grado di conquistare il cuore di tantissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire gli avvenimenti futuri dei loro personaggi preferiti. Adesso il pubblico di Rai 1 è tutto concentrato su Marta che sta per fare una scoperta incredibile.

Ma l’attenzione non sarà rivolta soltanto sulla Guarnieri perché anche la Contessa Adelaide di Sant’Egidio si renderà conto di una novità che proprio non riuscirà ad accettare. Inoltre, ci sarà uno scambio di interazioni anche tra Matteo e Maria dove lui dovrà chiarire alcuni punti salienti con la ragazza.

La Contessa ha preso la decisione di voler riconquistare Marcello ma dovrà fare i conti con una rivale inaspettata. Adelaide ha infatti compreso che tra Marcello e Rosa c’è qualcosa di più che una semplice collaborazione lavorativa e la novità sarà molto evidente soprattutto durante la sfilata dell’atelier.

Entrambi sono stati scelti come modelli e brillano di luce propria evidenziando quanto siano vicini ed intimi. Il loro rapporto è ben accolto da tutti tranne che dalla Contessa che non sopporterà di vederli insieme e ne sarà profondamente gelosa. Nel frattempo, Delia e Irene continueranno a seguire il loro stratagemma per far separare Tullio ed Elvira.

Le scuse di Matteo

Abbiamo visto come Matteo non riesca a stare lontano da Maria e che sia ricascato nell’errore di baciarla. Il ragazzo aveva trovato conforto con la ragazza, che lo ha ascoltato mentre scaricava tutta la sua frustrazione per aver compreso l’imminente sconfitta contro Marcello. Matteo sente sempre di più la pressione del tradimento e questo gli provoca un immenso dolore.

Tuttavia, nonostante la situazione delicata e precaria che Matteo sta vivendo non può usarla come scusa per aver nuovamente baciato Maria. Infatti, il ragazzo chiederà scusa alla giovane e le farà una promessa solenne dicendole che non la bacerà mai più. Matteo garantirà a Maria che mai più si comporterà così con lei e che la lascerà definitivamente stare.

La scoperta inaspettata di Marta

Oltre a tutti gli avvenimenti sopracitati ci sarà un vero e proprio colpo di scena che riguarderà Marta e la sua vita privata. La donna ha preso la decisione di aiutare Rita e il suo bimbo e mentre è lì che scartabella ogni tipo di documento per cercare nozioni che possano cambiare la vita della giovane scopre una cosa che stravolgerà la sua di vita.

Marta, infatti, farà l’eclatante scoperta di essere ancora ufficialmente sposata con Vittorio perché l’annullamento delle loro nozze non è stato mai depositato. Una notizia sconvolgente che cambierà l’intera esistenza non solo di Marta ma anche della sua famiglia, senza contrare lo stravolgimento che renderà protagonisti anche Conti e Matilde. Vedremo cosa deciderà di fare Marta e come gli altri prenderanno la notizia.