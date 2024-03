Malore in diretta, la conduttrice si accascia al suolo: intervento immediato del 118

L’amata conduttrice ha avuto un malore proprio mentre si trovata davanti a molti spettatori, intervento immediato.

Momenti terribili per l’amata conduttrice che, proprio nel bel mezzo dello spettacolo, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dagli operatori del 118.

Gli spettatori sono rimasti a bocca aperta e non sapevano cosa fare: inizialmente non avevano ben capito cosa stesse succedendo. È accaduto tutto in meno di un minuto e non c’è stato tempo per pensare.

L’intervento è stato immediato e sul posto è subito accorsa un’ambulanza che ha prestato le prime cure alla conduttrice e comica. Nel frattempo il pubblico si chiedeva nel panico come stesse la donna.

Alla fine è stata lei a spiegare ai fan l’accaduto, ma la paura ancora rimane. Sicuramente per chi era lì presente è stato un grandissimo spavento e tanti si sono preoccupati per la conduttrice.

Attimi di panico

Di certo non ci dimenticheremo di quello che è accaduto, visto anche che a sentirsi male è stata una delle conduttrici più amate in Italia. Sempre sorridente e con la battuta pronta, la conduttrice è da anni in televisione ma ha spaziato anche nel teatro e al cinema, dimostrando di essere un’artista a tutto tondo.

Proprio per questo quando si è accasciata è scoppiato il panico e si sono subito chiamati i soccorsi. L’intervento per fortuna è stato tempestivo, ma la paura non se n’è andata e difficilmente se ne andrà del tutto. Quando accadono certe cose è impossibile non rimanere scossi e pensare al peggio.

Malore per la conduttrice

Momenti di paura per l’amata conduttrice che all’improvviso si è sentita male ed è stata soccorsa dal 118. Katia Follesa aveva uno spettacolo al teatro Orfeo di Taranto in programma, insieme al compagno Angelo Pisani, ma purtroppo a causa di un malore i due hanno dovuto rimandare lo spettacolo a maggio. Non è chiaro cosa sia successo nel dettaglio, ma la conduttrice ha rassicurato i suoi fan sui social dicendo di stare meglio dopo i soccorsi.

Katia Follesa si è anche scusata con gli spettatori per aver dovuto rimandare la data, ma chiaramente a nessuno sarebbe venuto in mente di dare la colpa a lei per una cosa del genere. L’importante, come hanno sottolineato i suoi fan, è che la conduttrice ora stia bene e abbia tutto il tempo e la tranquillità di recuperare le forze per le prossime date. Lo spettacolo Ti posso spiegare, il quale narra della vita tipica di coppia, tornerà più scoppiettante di prima tra pochi mesi. Nel frattempo auguriamo a Katia Follesa di rimettersi il prima possibile!