L’amica geniale 4, abbiamo la data di uscita ufficiale: ecco tutto quello che devi sapere | Stagione eclatante

Ormai è da troppo tempo che stiamo aspettando l’uscita della quarta stagione de L’amica geniale e finalmente adesso abbiamo la data.

Sono in pochi coloro che non hanno visto L’amica geniale, la fortunata serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La serie conta tre stagioni, e i telespettatori non vedono l’ora di sapere quando uscirà la quarta. Gioite, perché finalmente c’è una data.

Ogni stagione della serie racconta la storia narrata in uno dei libri di Ferrante. Protagoniste sono Elena Greco e Raffaella (Lila) Cerullo, migliori amiche che vivono nella Napoli degli anni ’50. La serie segue gli eventi che le coinvolgono, dall’infanzia sino all’età adulta.

La serie non ha bisogno di presentazioni: il successo la precede. La storia vede confrontarsi due donne molto diverse tra loro ma entrambe molto forti, mentre combattono con gli amori, le gelosie e le famiglie, sempre condividendo ogni dettaglio della loro vita.

Quella tra Elena e Raffella è un’amicizia rara, preziosa, come non se ne vedono spesso. Entrambe cercano la libertà, anche se in modi diversi, ognuna con strategie differenti.

In arrivo la quarta stagione

Dopo un finale di stagione come quello della terza, era ovvio che gli italiani non sarebbero mai riusciti ad aspettare con serenità l’arrivo della quarta stagione. Nella puntata finale entra in scena l’Elena adulta, interpretata da Alba Rohrwacher, segno di un nuovo inizio (e della fine). Elena e Nino sono in aereo, pronti ad amarsi senza più ostacoli.

La quarta stagione si prospetta più impegnativa delle altre, con le due amiche ormai adulte che avranno sicuramente a che fare con nuovi drammi, acuiti dall’età che avanza e da un punto di vista diverso sulla vita. Se siete curiosi di sapere cosa accadrà, finalmente potete tirare un sospiro di sollievo: la quarta stagione sta per arrivare.

Quando esce L’amica geniale?

Insomma l’attesa si sta facendo sempre più difficile per i fan della serie, tanto che molti hanno deciso di leggere i libri per scoprire come si conclude la storia. Ma bisogna dircelo: libro e serie sono due prodotti molto differenti e chi è abituato alla controparte televisiva non sarà comunque soddisfatto della storia finché non la vedrà incarnata nelle attrici che ha imparato ad amare. Fortunatamente l’attesa sembra essere quasi finita: manca ormai pochissimo a L’amica geniale 4.

Infatti la data di uscita è prevista per il 25 novembre, salvo cambiamenti. Questo almeno è ciò che vorrebbe Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, la quale ha rivelato di voler mandare in onda la serie in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Sappiamo che la prossima stagione sarà composta da 8 episodi. Come per le altre stagioni, la quarta verrà mandata in onda sia su Rai1 che on demand su RaiPlay. Vi siete segnati la data? Finalmente L’amica geniale torna e l’intera Italia è in festa.