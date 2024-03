Frigorifero ghiacciato, elimina per sempre la terribile lastra dal fondo: bastano 20€ | Non chiamare il tecnico

Il frigorifero forma troppo spesso la tremenda lastra di ghiaccio sul fondo? Non serve che chiami il tecnico. Risolvi così.

Uno degli elettrodomestici di cui proprio non possiamo fare a meno è il frigorifero, utile a conservare il cibo per diversi giorni e a garantirne la freschezza. Tuttavia, il frigo può comportare diverse problematiche soprattutto se notiamo una formazione troppo frequente e presente della lastra di ghiaccio sul fondo.

Aprendo il frigorifero è normale notare che un leggero strato di condensa sia presente sul fondo ma se quest’ultimo dovesse essere troppo spesso allora significa che c’è qualcosa che non va. La presenza della lastra di ghiaccio è molto pericolosa sia per l’efficienza e la durata dell’elettrodomestico che per la salute dei proprietari.

Infatti, la lastra di ghiaccio può accelerare la rottura del frigo e non è per nulla igienica da un punto di vista salutare. Per evitare che questa lastra di ghiaccio si formi troppo di frequente e in uno stato così spesso possiamo usare degli utili e facili accorgimenti. Prima di tutto è bene sottolineare che un’abitudine comune a tutti noi è da evitare.

Stiamo parlando del fatto che, di tanto in tanto durante il corso della giornata, andiamo in cucina, apriamo il frigorifero, guardiamo dentro e lo richiudiamo senza prendere niente. È una cosa che facciamo praticamente tutti (anche se non sappiamo il motivo), ma va decisamente evitata perché lo sbalzo termico tra il dentro del frigo e il fuori della casa potrebbe far aumentare la produzione della lastra di ghiaccio.

Come togliere la lastra di ghiaccio

Per riuscire ad eliminare la fatidica lastra di ghiaccio presente all’interno del nostro frigorifero dobbiamo eseguire dei precisi passaggi non troppo faticosi ed economici. Prima di tutto è necessario svuotare il frigo e staccare la presa. Fatto questo aprite tutte le porte dell’elettrodomestico e fate entrare l’aria calda.

Per evitare di inondare la vostra cucina procuratevi dei secchi e dei panni da mettere davanti al frigo per raccogliere l’acqua che necessariamente cadrà. A questo punto non resta altro da fare che aspettare che la lastra di ghiaccio si sciolga (potrebbe volerci un’intera giornata). Quando vedete che la lastra si è sciolta ripulite il frigo e riattaccate la spina.

Come evitare che la lastra si riformi

Se non volete far ritornare la lastra di ghiaccio troppo spesso dovete prendere dei piccoli ma utili accorgimenti riguardanti il vostro frigorifero. Prima di tutto è meglio togliersi quel vizio di aprire il frigo per niente, soprattutto durante l’estate quando la temperatura è decisamente diversa da quella interna dell’elettrodomestico.

Un altro consiglio è quello di cambiare le cerniere e le guarnizioni nel caso in cui non dovessero più fare il loro lavoro come si deve, ovvero tenere il frigorifero isolato. Molto utile è il regolamento della temperatura del frigo in base a quella della cucina per non avere uno sbalzo termico troppo grande. Infine, tenete frutta e verdura nei loro contenitori altrimenti rilasciano troppa umidità.