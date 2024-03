Federica Sciarelli, “Con dispiacere ho visto…”: l’addio a Chi l’ha visto? Non sarà mai più lo stesso

Chi l’ha visto? è uno di quei programmi immortali e la stessa Federica Sciarelli ne è al timone da molto tempo, ma adesso…

È un annuncio che ha scosso il panorama televisivo italiano nelle ultime ore: Federica Sciarelli, volto noto e punto di riferimento di uno dei programmi più iconici e longevi della televisione nazionale, “Chi l’ha visto?”, sembra essere pronta a lasciare il timone dello show.

Dopo anni di conduzione e di impegno nel dare voce alle vicende irrisolte, alle scomparse e alle famiglie in cerca di verità, sembra che un nuovo capitolo si stia per aprire per il programma e per la sua conduttrice.

Per anni, Federica Sciarelli ha incarnato il ruolo di investigatrice senza paura, portando avanti inchieste e narrazioni che hanno appassionato milioni di telespettatori in tutta Italia.

Il suo impegno nel cercare la verità dietro casi irrisolti, la sua empatia con le famiglie colpite da tragedie e la sua capacità di trasmettere speranza e sostegno hanno reso “Chi l’ha visto?” un programma amato e rispettato da tutti. Tuttavia, ora sembra che il tempo di Sciarelli alla guida dello show stia per giungere al termine.

L’evoluzione di Federica Sciarelli e “Chi l’ha visto?”

Da due decenni, il nome di Federica Sciarelli è stato intrinsecamente legato al programma televisivo “Chi l’ha visto?”. La sua presenza è stata un punto fermo nella programmazione di Rai3, incarnando il ruolo di conduttrice con una consapevolezza e una sensibilità uniche.

Tuttavia, emerge ora la possibilità di un cambiamento radicale nel panorama professionale della giornalista, come riportato recentemente dal giornalista Massimo Falcioni su Tv Blog. Ma cosa ci aspetta realmente?

Prospettive future per Federica Sciarelli

Secondo le anticipazioni di Falcioni, il futuro di Federica Sciarelli potrebbe prendere una piega diversa. Nonostante l’annuncio della sua imminente pensione nell’autunno del 2025, a seguito del raggiungimento dei 67 anni, i dettagli sembrano ancora sfumati.

Tuttavia, l’ipotesi di un’ulteriore collaborazione con la televisione di Stato rimane aperta, seppur con forme contrattuali e ruoli diversi. La Sciarelli stessa, in diverse occasioni, ha espresso il suo attaccamento al programma, definendolo una seconda famiglia. Tuttavia, l’incertezza del futuro si mantiene, dal momento che la conduttrice ha dichiarato: “Quando lascerò davvero? Quando faremo il 5% di share e mi daranno un calcio […] Io resto, ma con dispiacere ho visto andare via colleghi che erano anche compagni di viaggio“. Sarà solo con il passare dei mesi che si chiariranno ulteriori dettagli riguardo al suo percorso professionale.