Serie Tv Netflix, queste sono perfette da guardare in aereo: ti tengono incollato fino all’arrivo | Viaggio velocissimo

Ecco le Serie Tv perfette di Netflix da guardare in aereo per passare più velocemente le ore in volo. Ti tengono incollato alla schermo.

Le ore trascorse in volo sembrano trascinarsi lentamente e per molti passeggeri, soprattutto coloro che affrontano viaggi lunghi e impegnativi, la noia diventa un compagno indesiderato. Ciò che rende questa situazione ancora più frustrante è la mancanza di scelta e varietà nell’intrattenimento offerto a bordo.

Spesso ci troviamo a scrutare l’elenco dei film e dei programmi televisivi disponibili, solo per scoprire che le opzioni sono limitate e poco accattivanti. Le lingue disponibili potrebbero non essere quelle che conosciamo o desideriamo praticare, e i film in lingua straniera potrebbero non essere di nostro gradimento.

Ti ritrovi a fissare il sedile davanti a te, contando i minuti che mancano all’atterraggio. Ma non disperare! Ci sono diversi modi per rendere le ore di volo più sopportabili e persino piacevoli. Le serie TV hanno dimostrato di essere compagni di viaggio ideali per molte ragioni.

Prima di tutto, offrono una vasta gamma di generi e temi, permettendo a ciascun passeggero di trovare qualcosa di interessante e coinvolgente. Che si tratti di una commedia leggera per alleviare lo stress del viaggio o di un thriller avvincente per distrarre la mente, le serie TV offrono opzioni per tutti i gusti. Ecco allora 5 serie perfette per accompagnare il vostro viaggio!

5 serie compagne di viaggio: Stranger Things

Partiamo con Stranger Things, una serie tv che mescola sapientemente horror, fantascienza e avventura in un’atmosfera anni ’80 ricca di nostalgia. La trama ruota attorno a un gruppo di ragazzini che, alle prese con la scomparsa di un amico, si imbattono in eventi misteriosi e inquietanti. La loro ricerca della verità li condurrà al Sottosopra, una dimensione parallela oscura e pericolosa. I personaggi sono ben sviluppati e uniti da una forte amicizia. Tra loro spiccano Mike, Will, Dustin, Lucas e Undici, affiancati da adulti come Jim Hopper e Joyce Byers. L’atmosfera è ricca di suspense e tensione, grazie a una regia curata e a una colonna sonora ricca di brani iconici degli anni ’80. Si consiglia soprattutto agli amanti del genere horror, fantascientifico e avventuroso, nostalgici degli anni ’80, appassionati di serie tv con personaggi ben sviluppati e una trama avvincente.

La casa di carta

La Casa di Carta, serie tv spagnola, ha conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e i personaggi iconici. La storia ruota attorno a un gruppo di rapinatori che, guidati dal Professore, progettano di svaligiare la Zecca di Stato spagnola. I personaggi, ben caratterizzati, sono il punto di forza della serie. Tokyo, Rio, Nairobi, Denver, Helsinki e Berlino entrano nel cuore degli spettatori. La trama è ricca di suspense e colpi di scena, con un ritmo incalzante che non lascia spazio alla noia. La serie mescola azione, thriller e ironia. La regia è curata e la fotografia rende omaggio alla Spagna, con musiche coinvolgenti e che creano l’atmosfera giusta. La Casa di Carta non è solo una serie sul crimine, ma è anche un inno alla libertà e alla resistenza contro un sistema oppressivo. Consigliato a chi ama il genere thriller, le storie di rapine e i personaggi carismatici.

Le regole del delitto perfetto

La serie ruota attorno ad Annalise Keating, un’avvocata penalista che si ritrova invischiata in un caso di omicidio. Insieme ai suoi studenti, dovrà mettere in pratica le sue “regole” per evitare di essere scoperta. Viola Davis è magistrale nel dare vita ad Annalise, un personaggio complesso e sfaccettato. Accanto a lei, un cast di talento e una regia capace di creare suspense e tensione. La serie affronta tematiche delicate come l’ambizione, il tradimento, la moralità e il peso delle proprie scelte. La sesta stagione ha diviso il pubblico, ma è consigliato ad amanti dei thriller psicologici, legal drama, serie tv con personaggi complessi.

The Sinner

The Sinner non è solo un crime, ma un viaggio introspettivo che esplora la complessità dell’animo umano. Ogni stagione si concentra su un caso di omicidio con il detective Harry Ambrose che indaga le motivazioni del colpevole. Personaggi ben sviluppati e sfaccettati, trame avvincenti e colpi di scena tengono lo spettatore incollato allo schermo. Oltre al mistero, la serie offre spunti di riflessione sul trauma, il dolore e le loro influenze sulle nostre azioni. Se ami i thriller psicologici e le storie profonde, The Sinner è una serie imperdibile. Regia, fotografia e musica creano un’atmosfera ricca di tensione e suspense.

Atypical

Atypical è una serie tv che racconta la vita di Sam, un ragazzo autistico di 18 anni. Con ironia e sensibilità, la serie affronta temi come l’amore, l’amicizia e l’indipendenza, regalandoci momenti di riflessione e commozione. La forza di Atypical sta nella sua capacità di rappresentare l’autismo in modo realistico, senza cadere in stereotipi o pietismi. Il cast è eccezionale, con Keir Gilchrist che offre una magistrale interpretazione di Sam. La sua performance ci permette di entrare nella mente del protagonista e di vivere con lui le sue sfide e le sue conquiste. La serie è divertente e commovente al tempo stesso. Ci fa ridere con le situazioni paradossali in cui si trova Sam, ma ci fa anche riflettere sulle difficoltà che le persone autistiche e le loro famiglie affrontano quotidianamente. Atypical è una serie per tutti, con temi universali che possono essere apprezzati da chiunque. Non solo intrattiene, ma fa anche riflettere sull’importanza della diversità e dell’inclusione. Unica pecca, alcune storyline secondarie non sono sviluppate a sufficienza. Consigliato a chi cerca una serie tv divertente, commovente e che fa riflettere sulla diversità.