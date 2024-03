Su Netflix devi vedere questa Serie Tv: poco conosciuta ti cambierà la vita | Thriller tachicardico

Su Netflix c’è una serie tv poco conosciuta ma dai tratti thriller davvero interessanti, se non sai cosa guardare inizia questo viaggio.

Avete voglia di una nuova serie ma non sapete quale scegliere? Abbiamo il titolo che fa al caso vostro, un thriller che vi lascerà col fiato sospeso per tutta la durata delle puntate.

Se il genere non fa per voi, allora è meglio che rinunciate: questa serie non si risparmia in colpi di scena e momenti ad altissima tensione che hanno conquistato tantissimi appassionati. Ci vuole fegato per non coprirsi gli occhi.

Forse il trailer potrebbe trarvi in inganno, ma non lasciate che le apparenze giudichino al posto vostro: siamo sicuri che dopo un solo episodio questa serie diventerà una tra le vostre preferite.

Se non vi disturbano scene forti e argomenti delicati, non potete assolutamente rinunciare a questo prodotto unico nel suo genere. Anche se poco conosciuta, questa serie riuscirà a stupirvi e a farvela divorare in una notte sola!

Trama di un thriller oscuro

Gli amanti dei thriller non ne hanno mai abbastanza di inganni, minacce e situazioni pericolose da cui i protagonisti devono fuggire. Per questo la serie Netflix che vi proponiamo è adatta per loro: la storia ha inizio con una sparatoria in una scuola, ma le cose sono ben più complicate di come appaiono. Fin da subito si capisce che qualcosa non va, e il mistero diventa sempre più fitto.

Un altro aspetto che molti apprezzeranno è che la storia è raccontata alternando i momenti presenti con quelli passati, viaggiando tra i ricordi della protagonista. Questo stile narrativo ha il potere di rendere ancora più interessante il mistero e tenere gli spettatori incollati alla televisione. Avete capito di quale serie parliamo?

Non perderti questa serie su Netflix

La serie che ti consigliamo di cominciare subito è Quicksand: tratta dal romanzo omonimo dello scrittore svedese Malin Persson Giolito, la serie ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Questo thriller mozzafiato ha ricevuto ottime recensioni da parte di critica e pubblico, quindi se siete amanti del genere dovete assolutamente darle una possibilità. Scommettiamo che leggendo la trama siete stati già conquistati.

I protagonisti della serie sono interpretati da Hannah Ardéhn e Felix Sandman, ex cantante di una boy band. Non lasciatevi ingannare dal fatto che rientra come genere tra i drammi adolescenziali: Quicksand non ha nulla da invidiare a molte serie thriller, con un enigma che si svela nel corso delle puntate e che vi terrà incollati allo schermo. Per gli amanti del thriller questo prodotto è un vero gioiellino, purtroppo proprio pubblicizzato. Non potete perdervi Quicksand per alcun motivo!