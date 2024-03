Claudio Amendola è solo, Francesca Neri ritrova l’amore dopo la separazione: un colpo al cuore

Un vero colpo al cuore per Claudio Amendola, dopo la separazione dolorosa dalla moglie Francesca Neri lei ritrova l’amore.

Il mondo della televisione e del cinema sono costellati di grandi nomi ma se pensiamo ad un tipico attore dell’era moderna 100% Made in Rome non possiamo non pensare a Claudio Amendola. Un grande attore che ha preso parte a diverse serie televisive, numerosi film e svariati programmi tv. Dieci anni fa, Amendola è diventato anche regista debuttando con la commedia La mossa del pinguino.

Potremmo avere l’onore e la gioia di rivederlo nel piccolo schermo questa sera grazie all’ultimo appuntamento di Michelle Impossible & Friends, in onda alle 21.30 su Canale 5. L’attore e regista è reduce dal lavoro televisivo Il Patriarca ed è anche pronto a tornare sul grande schermo con il sequel della pellicola I cassamortari.

Nonostante i grandi successi che hanno reso Claudio Amendola un mito della tv italiana amato moltissimi fan, anche la sua vita ha avuto dei bassi piuttosto drammatici. L’attore, infatti, è reduce non solo da una serie tv ma anche da un evento privato davvero pesante da sopportare. Lo scorso autunno, dopo 25 anni insieme di cui 12 di matrimonio, Claudio e Francesca Neri hanno divorziato.

Una notizia che ha colpito tutti i fan della coppia che non poteva immaginarsi un epilogo tanto negativo. Soprattutto non dopo il periodo tragico che i due stavano affrontando per via della malattia di Francesca Neri. Infatti, malgrado lo stato di salute fisico e mentale della moglie Claudio ha fatto di tutto pur di restarla accanto.

L’addio tra Claudio e Francesca

Dopo anni di amore intenso, lo scorso anno Amendola e la Neri si sono detti addio per sempre ricorrendo al divorzio. La coppia era appena uscita da un momento davvero buio, soprattutto per lei. Infatti, Francesca ha sofferto di cistite interstiziale cronica, una malattia fortemente invalidante che ha costretto la donna a casa per diverso tempo.

Il problema principale di questa malattia è il dolore cronico che affligge il corpo del paziente e che gli provoca un dolore pelvico molto intenso e poco sopportabile. Una situazione sanitaria davvero delicata per la coppia che, alla fine, è scoppiata. Per Claudio è stato davvero difficile dire addio a sua moglie e venire a sapere che si è riaccompagnata è stato un duro colpo.

La nuova vita di Francesca Neri

Dopo il divorzio dal marito Amendola avvenuto lo scorso autunno, la Neri ha deciso di riprendere la sua vita in mano e di ritrovare l’amore nelle braccia di un altro uomo. Adesso l’attrice di Trento sta scrivendo un altro capitolo della sua vita privata e lo sto facendo assieme a Silvano Loia. Nonostante entrambi siano molto riservati, sono stati beccati insieme a Firenze poco tempo fa.

I due si trovavano nella città toscana per festeggiare le 60 candeline di Francesca Neri e sono stati paparazzati in atteggiamenti molto intimi e romantici. Le pagine del settimanale Chi parlano di una relazione di qualche mese ma già si può intuire che c’è qualcosa di importante tra i due. Come Francesca, anche Silvano Loia è molto riservato e di lui si sa ben poco: lavora come procurement manager di Rai Way Spa ed è quindi il responsabile acquisti dell’azienda. Vedremo come si svilupperanno gli eventi di questa nuova coppia.