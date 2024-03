Netflix, esiste una serie tv hard: per trovarla devi scrivere queste parole | Si vede tutto

Su Netflix è stata pubblicata una serie davvero piccante e per trovarla devi scrivere queste parole. Sta diventando virale.

Da diversi anni a questa parte usufruiamo molte volte delle piattaforme streaming per trascorrer del tempo in compagnia di film e serie televisive che più amiamo. Una delle piattaforme streaming più usate è Netflix, capace di offrire al suo pubblico intrattenimento di ogni genere. Infatti, gli abbonati sanno bene che possono trovare dai film d’azione ai documentari, dalle serie tv sci-fi agli anime (cartoni animati giapponesi).

Tuttavia, sappiamo anche che esiste un genere un po’ meno considerato o meglio: forse maggiormente guardato ma che in molti si vergognano ad ammettere. Stiamo parlando dell’intrattenimento a luci rosse che Netflix offre ai suoi abbonati. Infatti, nella piattaforma possiamo trovare film e serie tv anche di genere hard.

Di recente è sbarcata su Netflix una serie tv per adulti che racconta una storia davvero appassionante, passionale, bollente e cruda come solo la realtà sa essere. Questo perché la serie narra la vera storia di un personaggio molto noto al pubblico e mostra senza veli tutta la sua vita e la sua carriera fino ai giorni nostri.

Una serie tv hard che riesce a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori più curiosi che vogliono scoprire i lati oscuri (e quelli a luci rosse) della vita di questo personaggio tanto noto quanto incompreso. Se volete guardare questa serie tv per adulti che vi lascerà a bocca aperta per come gli argomenti vengono trattati dovete semplicemente digitare una parola ben precisa.

Netflix si tinge di rosso passione

Il genere pornografico è sempre una nicchia a cui ci si avvicina in modo cauto e con una certa vergogna ma anche molta curiosità. Per questo motivo sono tante le persone che non ammettono a voce alta e pubblicamente che, a volte, guardano un film o una serie tv a luci rosse. Tuttavia, esiste anche questo genere di intrattenimento visivo che, molto spesso, può regalare delle vere perle.

Proprio come in questo caso: una serie tv hard in sette episodi che racconta la vita di un famoso pornoattore dai suoi inizi fino al suo enorme successo passando per il periodo intermedio dove ha avuto diversi dubbi e difficoltà. Un’opera televisiva per mostrare che oltre l’attore e il personaggio c’è un essere umano con un cuore e, in questo caso, è davvero grande.

Rocco Siffredi messo a nudo

La serie tv hard che sta spopolando tra gli utenti di Netflix in queste ore è Supersex, sbarcata sulla piattaforma streaming mercoledì 6 marzo, con tutti e sette i suoi episodi disponibili già dalle 9 di mattina. Un racconto intimo su Rocco Siffredi, uno dei pornoattori italiani più famosi a livello internazionale. Supersex vuole narrare sì la storia del pornodivo ma anche di Rocco Tano, ovvero il giovane uomo che si è avvicinato al mondo del sesso e della pornografia.

La serie tv è scritta e diretta da Francesca Manieri e racconta la vicende di Rocco fin dai suoi albori per poi arrivare alla stella dell’hard che è oggi. Una storia drammatica, passionale, carnale, di sesso ma anche di amore che ci dimostra come dovremmo andare oltre le semplici carriere e non etichettare nessuno con il lavoro che ha scelto di fare perché dietro ogni lavoratore c’è un essere umano con dei sentimenti.