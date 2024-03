Il Paradiso delle Signore, anticipazioni imperdibili: per Elvira è la fine e non solo | Episodio clamoroso

Imperdibile l’episodio di oggi de Il Paradiso delle Signore, quello che succede cambia tutto e per Elvira si mette molto male.

Il Paradiso delle Signore è una fiction tutta Made in Italy che va in onda dal 2015 per intrattenere i suoi telespettatori ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai1. Le puntate che hanno aperto questo mese di marzo sono state caratterizzate da momenti concitati ed importanti per diversi personaggi della serie televisiva.

La storia raccontata è in grado di tenere incollati i fan del programma per scoprire che cosa accadrà ai loro beniamini e vedere le scelte che decidono di compiere. La trama de Il Paradiso delle Signore è sempre avvincente e adesso più che mai, soprattutto in vista dell’episodio che andrà in onda oggi pomeriggio.

Nelle puntate andate in onda in questi primi giorni di marzo abbiamo visto come Ciro riesca finalmente a ritornare a casa dopo aver trascorso un lungo periodo di degenza in ospedale. Tuttavia, c’è ancora molta preoccupazione per questo personaggio perché al suo rientro Ciro non trova la serenità che desidera tanto.

Inoltre, in questi ultimi episodi trasmessi sono state messe in luce ancora una volta le grandi difficoltà e gli ostici ostacoli che Maria non riesce a superare per raggiungere uno scopo davvero importante per lei, ovvero riuscire a riappacificarsi con il proprio padre. Ma è la puntata di questo giovedì 7 marzo che farà una grossa differenza nella vita di alcuni dei nostri personaggi preferiti.

Giovedì 7 marzo ne vedremo delle belle

La scena verrà rubata ancora una volta dal protagonista indiscusso, vale a dire Umberto Guarnieri. L’uomo cercherà di portare a termine il suo machiavellico piano e, per il momento, pare proprio che non debba affrontare nessun impedimento. Intanto Marcello crede che sia un’ottima idea far conoscere Hofer a Conti per poter concludere l’affare in maniera egregia.

Sebbene Umberto rubi la scena, l’attenzione verrà poi riversata completamente sul personaggio di Elvira che dovrà affrontare un ostacolo per nulla indifferente. Infatti, nel corso della puntata di giovedì 7 marzo la giovane donna dovrà fare i conti con il suo peggior incubo che verrà a farle visita proprio al Paradiso delle Signore dove lavora.

Elvira in guai seri – non si sa se ce la farà

Elvira dovrà vedersela con la suocera Giuditta che deciderà di andare a trovarla senza nemmeno avvisare. Giuditta è la madre di Tullio ed è una donna severa, rigida ed intransigente che non fa altro che criticare Elvira. Infatti, Giuditta arriverà anche a mancarle di rispetto sul suo posto di lavoro.

La giovane verrà sgridata in malo modo da parte della suocera Giuditta proprio davanti agli occhi di Salvatore che, incapace di trattenersi, prenderà da parte Elvira per parlarle. Il giovane uomo cercherà di far capire alla ragazza che deve iniziare a ribellarsi perché non può permettere agli altri di farsi trattare in questa maniera. Scopriremo che cosa deciderà di fare Elvira e se finalmente le canterà alla suocera.