Lutto nel mondo del calcio, l’arresto cardiaco è stato fatale: corsa all’ospedale | Ma era già troppo tardi

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di uno dei più grandi vittima di un improvviso arresto cardiaco fatale.

Il panorama sportivo nazionale ed internazionale, nello specifico quello calcistico, ha perso un elemento fondamentale della sua storia. Stroncato da un infarto improvviso, uno dei più grandi del mondo del calcio ci ha lasciato poche ore fa. La notizia ha lasciato tutti sotto shock per la sua repentinità con la quale si è portata via un grande della storia del calcio.

Una persona amata non solo da amici e parenti ma anche da colleghi e fan sparsi in tutto il mondo, dato che questo grande del calcio ha lasciato il segno non solo in Italia ma anche nel Nuovo Mondo. Un tragico episodio che segna la fine di un’era calcista che difficilmente vedrà un’altra persona come lui.

La squadra ha deciso di mantere il massimo riserbo fino all’ultimo secondo per evitare di creare allarmismi inutili, ma le condizioni dell’uomo sono state critiche fin da subito. Il malore è avvenuto durante una partita ed è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva cardio-chirurgica. Nonostante l’intervento celere dei soccorsi non c’è stato nulla da fare per poterlo salvare.

Il mondo del calcio dice addio ad un uomo che ha contribuito a rendere questo sport un gioco di squadra leale, vero e noto in tutto il mondo. Mercoledì 20 marzo aperta la camera ardente tra le 9 e le 21, proprio il giorno in cui l’uomo avrebbe compiuto 58 anni. Stiamo parlando del direttore generale della Fiorentina Joe Barone.

Addio al dg viola

Domenica corsa, mentre si trovava a Bergamo per la partita della Fiorentina contro l’Atalanta, Joe Barone ha avuto un malessere ed è stato colto da un infarto inaspettato. L’uomo è stato portato con urgenza in ospedale nel reparto di terapia intensiva cardio-chirurga. Fin dall’inizio i medici aveva capito che le sue condizioni erano davvero pessime.

Nonostante gli sforzi dei dottori, per Barone non c’è stato nulla da fare e si è spento martedì 19 marzo, un giorno prima di compiere 58 anni. Sabato prossimo si terrà una messa a Pozzallo, in provincia di Ragusa, luogo di nascita di Joe Barone. Invece i funerali verranno svolti a New York, città di adozione del direttore generale della Fiorentina.

Joe Barone, un grande del calcio

Barone è nato in Sicilia ma a otto anni si trasferisce a New York, luogo dove la sua fortuna prende vita quando fa la conoscenza dell’imprenditore Rocco Commisso che decide di assumerlo in Mediacom. Con questo incontro, Joe Barone viene nominato vicepresidente dei New York Cosmos e poi nel 2019 diventa anche direttore generale della Fiorentina.

Un uomo tutto di un pezzo che ha fatto della sua carriera un pilastro importante per il mondo del calcio che lo ricorda con tanto affetto e tristezza, perché non riesce a capacitarsi di una perdita così improvvisa. Joe Barone ha lasciato una sua ultima eredità inaugurata nell’ottobre 2023, ovvero il Viola Park: un centro sportivo all’avanguardia.