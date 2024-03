Gratta e Vinci, ne compra 400 ma quello che succede dopo è assurdo | Non pensava di finire in…

Un uomo ha deciso di sfidare la sorte comprando 400 biglietti del Gratta e Vinci ma non poteva immaginare che…

Il pensiero di poter vincere una somma di denaro tale da potersi ritirare e non lavorare mai più per il resto della propria vita alletta chiunque, soprattutto se la possibilità di vincere consiste in una semplice grattatina. Almeno una volta nella vita tutti noi abbiamo comprato un biglietto del Gratta e Vinci per sfidare la Dea Bendata e vedere se potevamo vincere qualcosa.

In questo ragionamento non c’è nulla di male ma se ci prendiamo troppo la mano e finiamo con lo spendere tutti i nostri risparmi nel gioco d’azzardo, allora significa che abbia un grosso problema. La ludopatia è una patologia che rende le persone dipendenti dal gioco d’azzardo e che le spinge perfino a vendersi le mutande pur di continuare a giocare e rischiare la sorte.

Un percorso da evitare assolutamente perché può rovinare la nostra intera esistenza facendoci perdere denaro, affetti e dignità. Tuttavia, ci sono persone che amano sfidare la Fortuna ed ogni giorno la tentano con l’acquisto di un Gratta e Vinci. Ma c’è chi ha osato alla grande e ha deciso di comprare ben 400 biglietti del Gratta e Vinci per tentare la sorte.

L’uomo in questione ha pensato che comprando un quantitativo così eccessivo di biglietti sarebbe stato praticamente impossibile non vincere almeno con uno ma quello che è successo ha davvero dell’incredibile. L’acquisto di 400 Gratta e Vinci ha cambiato sì la vita dell’uomo, però in una maniera del tutto inaspettata.

400 Gratta e Vinci e una svolta clamorosa

Per comprare 400 biglietti l’uomo ha investito circa 2.500 euro ma era quasi certo che sarebbe almeno rientrato nelle spese, perché con tutti questi biglietti non poteva di certo perdere. Il risultato finale è stato clamoroso ed ha lasciato l’uomo a bocca aperta. L’acquisto di 400 Gratta e Vinci non gli ha portato nessuna vincita (nemmeno 1€) però lo ha condotto in tribunale.

Dopo aver grattato 400 biglietti ed essersi fatto venire il tunnel carpale alla mano per l’enorme sforzo, l’uomo ha scoperto che tutti i Gratta e Vinci comprati erano perdenti. Adirato, irritato e sbeffeggiato dalla Dea della Fortuna l’uomo ha deciso di fare ricorso per riuscire a recuperare qualche euro conoscendo il Decreto Balduzzi che esplicita l’obbligo di indicare la percentuale di vincita sui Gratta e Vinci.

Il finale tragicomico dei 400 biglietti

L’uomo è finito in tribunale per fare ricorso riguardo alla sua gigantesca perdita dovuta all’acquisto di ben 400 Gratta e Vinci perdenti, ma la Cassazione ha rigettato la sua richiesta. Alla fine, quindi, l’uomo non solo ha perso quasi 2.500 euro per comprare 400 Gratta e Vinci ma è stato anche beffato sia dalla Dea della Fortuna che non lo ha considerato minimamente che dalla legge italiana che non lo ha rimborsato neanche di un centesimo.

Nonostante le percentuali indicano come 1 biglietto su 3 sia quello vincente, dobbiamo sottolineare che la vincita corrisponde al costo del Gratta e Vinci stesso, di norma. Invece, se parliamo di una vincita di denaro tale da poterci stravolgere la vita per sempre (500.000 euro in su), allora la percentuale è pari a 1 su 6 milioni di biglietti. Praticamente una chance più unica che rara.