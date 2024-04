Sonia Bruganelli, parole pesanti contro Cesara Buonamici: caduta la maschera | Volano stracci in diretta

Sonia Bruganelli ospite di Verissimo non si trattiene più e dice tutta la verità, ma le parole sulla Buonamici sono indelebili.

Sonia Bruganelli è attesissima nel salotto di Verissimo: sabato 6 aprile sarà ospite di Silvia Toffanin per parlare del suo ruolo di opinionista nella nuova edizione de L’isola dei Famosi.

Insieme a lei ci sarà anche Dario Maltese, giornalista del TG5 che ha deciso di cimentarsi per la prima volta in un ruolo tutto nuovo. Sicuramente non mancheranno momenti di alta tensione nel programma.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Bruganelli e della sua nuova avventura a fianco di Maltese, ma anche per alcune frasi non proprio felici che l’opinionista ha indirizzato verso Cesara Buonamici, anche lei giornalista del TG5.

L’opinionista non ci è andata leggera e ha detto ciò che pensava, provocando una reazione molto forte sul web. Le sue parole non sono di certo passate inascoltate.

Sonia Bruganelli a Verissimo

Ormai i nomi dei naufraghi li sappiamo tutti e L’isola dei Famosi è pronta a partire. Sonia Bruganelli e Dario Maltese sapranno dare il giusto apporto al programma con le loro osservazioni? È questo che si chiede il pubblico. Il cambio di rotta del programma potrebbe nascondere dettagli interessanti. È probabile che i due opinionisti, ospiti a Verissimo, rivelino qualcosa in più rispetto a quello che sappiamo già. L’attesa è alle stelle.

In particolare l’attenzione è (quasi) tutta per Sonia Bruganelli: l’opinionista è ormai rodata ma ha avuto qualcosa da ridire su Cesara Buonamici, la nuova opinionista del Grande Fratello. Le sue parole hanno scosso il pubblico e hanno gettato una nuova luce sulla giornalista.

Cosa pensa l’opinionista di Cesara Buonamici

Lo scorso novembre Sonia Bruganelli, in occasione di un’intervista radiofonica, ha rivelato che cosa ne pensa di Cesara Buonamici e in particolare del suo ruolo di opinionista nel Grande Fratello. La giornalista ha infatti preso il posto di Bruganelli nel programma e il pubblico l’ha subito accolta con furore. L’ex moglie di Bonolis però ha notato qualcosa di strano e ha spiegato che, secondo lei, Buonamici non si trovi troppo a suo agio in questo nuovo ruolo e che sia quasi come un “ostaggio” che non vede l’ora di scappare di lì.

Secondo l’opinionista de L’isola dei Famosi la giornalista vorrebbe che le puntate finissero il prima possibile, ma il pubblico non si è trovato d’accordo con le sue parole: Buonamici ha sempre condiviso le sue idee in maniera brillante e senza offendere i concorrenti, osservando con la maggior oggettività possibile gli eventi. Forse Bruganelli si aspettava un po’ più di “azione” nel programma, ma Buonamici ha uno stile diverso che è comunque piaciuto al pubblico.