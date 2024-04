Selen, pronta per l’Isola ma ha già ‘fame’: la confessione sull’astinenza che lascia sbigottiti | Pregiudizi

Selen è pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi ma non riesce a trattenersi e svela di avere una certa ‘fame’, la sua più grande tentazione.

Luce Caponegro, meglio nota come Selen, è un’ex attrice pornografica che a breve si imbarcherà in un’altra avventura altrettanto emozionante. Infatti, Luce sarà una concorrente del reality show più duro di Canale 5, ovvero L’Isola dei Famosi. L’ex attrice hard è stata ospite nel salotto di Verissimo e assieme a Silvia Toffanin ha ripercorso un po’ la sua vita, sia professionale che privata.

La Caponegro ha confessato di aver avuto diverse esperienze sui set dei film hard e ha rivelato come tutto fosse iniziato. In una giornata soleggiata, la giovane Luce aveva deciso di andare in una spiaggia naturalista quando un talent scout le propose di fare un servizio per la rivista Playboy. Da quel momento in poi si è aperto un altro mondo per Luce.

La donna ha anche svelato di aver conosciuto sul set il collega Rocco Siffredi ma di non avere un buon ricordo di lui, in quanto durante una scena l’ha colpita troppo forte con una frusta e Selen ha deciso in quel momento che non avrebbe più lavorato con lui. Dopo diversi anni nel porno e svariati film a luci rosse, Luce ha deciso di mollare tutto nel 1999.

Chiuso il capitolo da porno diva, la Caponegro ha aperto quello di madre e imprenditrice. Infatti, l’attrice ha deciso di dedicare anima e corpo ai suoi figli e alla nuova attività lavorativa che è riuscita ad aprire: un centro estetico a Ravenna. L’imminente partecipazione all’Isola dei Famosi la preoccupa un pochino sotto un determinato punto di vista: una fame fuori dal comune.

Selen sentirà molta fame all’Isola

In una recente intervista Luce ha confessato di temere una certa fame mentre si troverà all’Isola dei Famosi e non è sicura di poter riuscire a stare senza il suo solito nutrimento per così tanto tempo. Restare a secco per diverse settimane consecutive non è mai facile e diventa ancora più complicato se si ha un passato come quello della Caponegro.

Rinunciare ad una funzione corporea che per tutta la vita ha dettato legge non è una cosa facile e Luce teme che non riuscirà a trattenersi più di tanto perché si è sempre considerata molto famelica. Caratteristica che ha ampiamente dimostrato nel corso della sua vita a tutti i suoi fan, ma alla fame non si può dire di no.

Luce Caponegro deve resistere alla tentazione

Uno dei piaceri della vita, lo sappiamo tutti, è la gola e a nessuno verrebbe in mente di rinunciarci per così tanto tempo. Luce ha, invece, deciso di tentare la sorte e di scommettere su sé stessa per vedere se riuscirà a trattenere i morsi della fame che sicuramente le attanaglieranno la mente e lo stomaco.

Questo perché Selen ha confessato di essere una buona forchetta ed ha paura che la fame che sentirà all’Isola potrebbe essere davvero insopportabile. Per quanto riguarda, invece, un altro appetito (quello sessuale) non dovrebbero esserci grossi problemi dal momento che la stessa Luce Caponegro ha confessato di aver fatto per ben 15 anni astinenza sessuale dopo il suo ultimo film hard.