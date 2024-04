Vladimir Luxuria, “Non mi sono operata perché…”: adesso ha deciso di dire tutta la verità | Confessione piccante

Vladimir Luxuria ha deciso di esplorare anche il lato più intimo e personale della sua vita e confessa la scelta di non operarsi.

Attivista, personaggio pubblico, ex politica, scrittrice, attrice, opinionista e adesso anche conduttrice di un programma televisivo. Nel dettaglio, da lunedì 8 aprile Vladimir Luxuria sarà la prima presentatrice transgender a condurre un programma tv in prima serata su Canale 5 in Italia, andando a sostituire l’ex presentatrice romana Ilary Blasi.

Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi, una trasmissione che ha lasciato il segno nella vita lavorativa di Vladimir. Infatti, Luxuria ha partecipato come concorrente alla sesta edizione (portandosi a casa la vittoria), ha vestito i panni di inviata, si è seduta sulla poltrona da opinionista fino all’anno scorso e adesso si prepara per prendere il timone in mano e condurre questa nave.

Domani, sabato 6 aprile, vedremo Vladimir seduta nel salottino del talk show Verissimo e scopriremo quali domande Silvia Toffanin le rivolgerà e come l’attivista nella lotta per i diritti Lgbtq+ risponderà. Sappiamo bene che Luxuria non si è mai tirata indietro nello svelare i particolari della sua vita privata e, quindi, probabilmente ci aspettano delle rivelazioni scottanti.

È altamente plausibile che il fulcro dell’intervista sarà che a breve Vladimir inizierà il suo primo ingaggio come conduttrice e, soprattutto, dovrà gestire un altro ruolo ugualmente importante: prima conduttrice trans della televisione italiana in prima serata. Ma oltre alla vita lavorativa, è molto probabile che la sentiremo parlare anche del suo privato.

Percorso transgender, l’ostacolo dell’ultimo step

Sappiamo bene come sia difficoltoso, lungo e pieno di ostacoli il percorso delle persone che decidono di cambiare sesso per riuscire a sentirsi meglio con il loro corpo. Ci sono diverse operazioni chirurgiche e svariati cicli ormonali che si devono seguire per poter riuscire in questa impresa epica e la fatica mentale e psicologica che si provano non è da meno rispetto a quella fisica.

Lo step finale che una persona transgender deve affrontare è l’operazione per la sostituzione dei genitali. Nella comunità trans c’è chi decide di farla e c’è chi preferisce evitare. Vladimir Luxuria, durante una lunga intervista al Corriere della Sera, ha svelato che cosa ha scelto per la sua persona e le motivazioni che l’hanno spinta a prendere tale decisione.

La confessione di Vladimir Luxuria

L’imminente conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha rivelato al pubblico italiano di non aver mai completato al 100% la sua transizione e di non essersi operata ai genitali. Dietro questa importante decisione si nasconde un motivo molto personale e privato che, però, Vladimir non ha avuto problemi a rivelare. Luxuria ha svelato che non si è mai operata ai genitali perché : “…nei miei rapporti voglio anche l’appagamento e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene”.

Una confessione forte da fare ma Vladimir non ha mai avuto problemi a mettersi a nudo davanti al suo pubblico parlando della sua persona e del suo intimo. Adesso Luxuria è anche impegnata sentimentalmente e da circa due anni sta con Danilo Zanvit Stecher, un trentasettenne che lavora in un’associazione che si occupa del recupero dei tossicodipendenti.